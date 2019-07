Lotta alle zanzare. Distribuzione alla cittadinanza del prodotto larvicida

Un’efficace lotta alle zanzare impone la piena collaborazione della cittadinanza. Il 75% delle caditoie, tombini, ecc. è infatti all’interno di aree “private”.

Azimut S.p.A., come gestore del servizio disinfestazione pubblica, si occupa degli interventi larvicidi in circa 72.000 caditoie, tombini, ecc. nel territorio comunale, organizzati dall’8.4.2019 in 8 cicli di trattamento, con frequenza di 24 giorni. Il Comune di Ravenna, con ordinanza TL 875/2019, prescrive specifici comportamenti da adottare da parte della cittadinanza nelle aree “private”:

In caso di violazioni di tali prescrizioni, l’Ordinanza prevede una sanzione amministrativa da €. 103,00 ad €. 516,00.

Il Comune di Ravenna, attraverso Azimut S.p.a., FORNISCE GRATUITAMENTE alla cittadinanza il prodotto LARVICIDA da utilizzare nelle aree “private”. Il Prodotto va utilizzato tal quale, distribuendo 40 gocce in ogni tombino, griglia o pozzetto presente nella propria area privata ogni 15 giorni. Il trattamento va ripetuto dopo ogni evento piovoso di elevata entità.

DOVE RITIRARE GRATUITAMENTE IL PRODOTTO

UFFICI DECENTRATI CITTÀ dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 12.30 / Martedì e Giovedì dalle 14.00 alle 17.00

Ufficio Decentrato “Prima” – Via Maggiore 120 Ravenna

Ufficio Decentrato “Seconda” – Viale Berlinguer 11 Ravenna

Ufficio Decentrato “Terza” – Via Aquileia 13 Ravenna

UFFICI DECENTRATI FORESE dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 13.00 / Sabato dalle 8.30 alle 12.30

Ufficio Decentrato di S. Alberto – Via Cavedone 37 S. Alberto

Ufficio Decentrato e di Mezzano – Piazza Della Repubblica 10 Mezzano

Ufficio Decentrato di Piangipane – Piazza XXII Giugno 6 Piangipane

Ufficio Decentrato di Roncalceci – Via Sauro Babini 184 Roncalceci

Ufficio Decentrato di S.P. in Vincoli – Via Pistocchi 41/A S.P. in Vincoli

Ufficio Decentrato di Castiglione – Via Vittorio Veneto 21 Castiglione di Ravenna

Ufficio Decentrato del Mare – Piazza Marinai d’Italia 19 Marina di Ravenna

Azimut S.p.a. si impegna ad organizzare ed attuare per tutta la stagione ulteriori iniziative, al fine di informare e sensibilizzare la cittadinanza. Si informa fin d’ora che Azimut S.p.a. sarà presente con un punto informativo e di distribuzione diretta del prodotto presso il MERCATO CITTADINO di piazza Sighinolfi a Ravenna, nelle giornate di sabato 29 giugno 2019 e 13 luglio 2019.

PRESCRIZIONI ALLA CITTADINANZA (ordinanza Comune di Ravenna TL 875/2019).

Il Sindaco, NEL PERIODO DAL 1° MAGGIO AL 31 OTTOBRE, ognuno per la parte di propria competenza, ordina di: