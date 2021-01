Lunedì 1 Febbraio alle Terme di Riolo di ricomincia

Da Lunedì 1 Febbraio sarà possibile accedere su prenotazione al Centro di Riabilitazione motoria in acqua termale per terapie individuali ed al Centro Estetico in totale sicurezza.

Centro di Riabilitazione

Il Centro di Riabilitazione in acqua Termale riapre con percorsi individuali.

Grazie a tali percorsi e ai numerosi benefici delle acque termali, è possibile recuperare efficacemente autonomia, funzionalità e benessere.

Ecco le attività disponibili:

• Idrokinesiterapia in acqua termale;

• Ginnastica riabilitativa in acqua termale;

• Palestra riabilitativa

• Massaggi Fisioterapici;

• Tecarterapia;

• Laserterapia;

• Pancafit

Visita il sito web e scopri tutte le terapie disponibili da Lunedì 1 Febbraio 2021

Centro Estetico

Il Centro Estetico è Il luogo ideale per ritrovare equilibrio e benessere:

Trattamenti viso: idratanti, rigeneranti, purificanti;

idratanti, rigeneranti, purificanti; Trattamenti corpo: trattamenti manuali detox, drenanti, tonificanti, anti age, defaticanti.

Inoltre, grazie ai numerosi massaggi e trattamenti disponibili, coloro che desiderano un momento di relax, potranno concedersi una coccola termale, a base dei prodotti realizzati con le nostre acque ed il nostro fango sorgivo «Linea Dermocosmesi Terme di Riolo».

Tutti i trattamenti sono disponibili su prenotazione

Per informazioni e prenotazioni:

info@termediriolo.it

Tel. 0546 71045

Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 08.30 alle 13.00

Gli spostamenti, anche tra comuni diversi restano comunque consentiti per motivi di salute. In caso di necessità mostrare la prescrizione del medico di famiglia o le credenziali rilasciate dalle Terme del ciclo di terapie in corso.