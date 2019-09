Marijuana light: tutto quello che devi sapere

La marijuana light, a differenza di quella tradizionale, ha subito un trattamento di soppressione di tutte quelle sostanze aventi un carattere psicotropo, ovvero con la capacità di poter alterare la condizione mentale e fisica del soggetto che la consuma. Al suo interno dunque vi è all’incirca lo 0,2% di THC, il principio attivo responsabile degli effetti sopracitati. Pertanto, vengono in questo modo rispettate le direttive comunitarie che sono state stabilite.

Uno dei maggiori e-commerce di cannabis legale presenti sul web, conosciuto per la promozione di prodotti conformi e di alta qualità, è Justbob.

Acquistare marijuana legale online

Sul sito ufficiale, oltre a poter acquistare l’olio CBD Justbob, è possibile scegliere tra una vasta gamma di prodotti, che si possono suddividere in:

Marijuana

Hashish

Olio CBD

Si può osservare come l’erba venga commercializzata attraverso diverse forme. In questo modo ognuno può scegliere quella più adatta alle proprie esigenze, grazie ad un esteso ventaglio di opzioni su cui indirizzare la propria decisione.

Si tratta di prodotti che derivano da piantagioni italiane biologiche, lavorate come metodologie moderne e all’avanguardia, fondamentali per ottenere un risultato ottimale ed integro dal punto di vista nutritivo.

Marijuana light

All’interno del sito si può scegliere tra numerose tipologie di cannabis legale. Tra le più richieste si annoverano senz’altro due varietà molto note:

Mango Haze Weed: particolarmente apprezzata dai consumatori per il suo gusto esotico, come si può evincere dal nome, e da un alto concentrato di CBD: si tratta di un metabolita della cannabis, ne sancisce la qualità nel caso in cui sia presente in alte percentuali. In questo caso, il CBD supera il 19,5%.

Orange Bud: con un CBD maggiore del 18,5% e un sapore che ricorda i frutti tropicali.

Hashish

Molto richiesta è anche l’hashish legale. Nello specifico, parliamo della Charas di origine indiana, con una percentuale di CBD di circa il 16% e proveniente dalle aree vicine alla catena dell’Himalaya. Essa viene raccolta a mano, da piante frasche. Al contrario, quella nordafricana, viene invece lavorata da piante morte ed estratte dal terreno tramite randellate.

Olio CBD

Uno degli articoli più apprezzati è l’olio CBD. Esso durante il trattamento viene addensato con l’olio di cocco, che lo rende molto piacevole al palato. Le coltivazioni da cui viene ricavato sono solo italiane e con Justbob è possibile effettuare l’acquisto scegliendo tra diverse proposte: la percentuale di CBD presente nel prodotto è del 5% e si può decidere di acquistare una sola boccetta oppure optare per le confezioni da tre oppure sei pezzi.

Spedizione e modalità d’acquisto

Tra le varie opzioni presenti, quella rappresenta dal marijuana kit risulta molto richiesta. Consiste in una sorta di degustazione delle varie tipologie scelte da veri intenditori della materia, da 5 a 20 campioni d’erba. In questo modo il cliente potrà farsi un’idea precisa di quali possano essere i prodotti più congeniali ai propri gusti.

Per quanto riguarda la spedizione, viene garantita la salvaguardia della privacy. Il pacco viene recapitato con celerità presso il domicilio inserito dall’acquirente, in totale anonimato, senza che le generalità del destinatario compaiano sulla confezione.

Per procedere invece all’acquisto dei prodotti, basta andare sul sito e selezionare la quantità desiderata: si può scegliere entro un range che va da 1gr a 1kg.