Matrimonio a Ravenna nel 2020? Foto da sogno in un contesto più unico che raro

Molte coppie spaventate dal periodo di emergenza sanitaria che stiamo attraversando, hanno deciso di rimandare le proprie nozze.

In realtà le varie restrizioni hanno contribuito a creare un po’ di calma generale, che non ha solo aspetti negativi, ma anzi può addirittura contribuire a rendere questa giornata ancora più speciale.

In questo particolare 2020, con l’aiuto di un buon fotografo, Ravenna può assumere delle connotazioni ancora più romantiche per le tue nozze.

Infatti in questo articolo ti vogliamo parlare in particolare di book fotografico e location da sogno disponibili solo in questo periodo.

3 motivi per cui sposarti nel 2020 può essere vantaggioso.

I motivi per cui non dovresti rimandare le tue nozze dopo il 2020 sono tanti, e sono a dir poco allettanti.

La pandemia protagonista del 2020 è un argomento molto serio da non prendere sotto gamba, e per questo ha spinto tanti turisti a rimandare le loro vacanze, consentendo a Ravenna di avere un aspetto diverso dal solito: più libero, più vivibile e per certi versi più affascinante.

Ti stai chiedendo che cosa c’entra questo con le tue nozze? Beh, c’entra eccome!

Ne gioverà in primis il servizio fotografico e tu e la tua dolce metà potrete godere dell’intimità di una Ravenna mai vista.

Ecco alcuni tra i dettagli più allettanti:

1. Più location disponibili per la cerimonia

Il fatto che tante coppie abbiano rimandato le proprie nozze all’anno prossimo, ha fatto in modo che per il momento della cerimonia si siano liberate alcune fra le location più ambite. Se preferisci una di queste località, approfittane per avere degli scatti caratterizzati da una cornice più suggestiva anche durante il momento del “si”

2. Scorci della città più intimi

La minor affluenza di turisti vi permetterà di poter scattare qualche fotografia in alcuni luoghi solitamente difficili da raggiungere perché troppo trafficati. Anche il fotografo potrà esprimersi al meglio approfittando dei favolosi scorci di una Ravenna intima ed elegante, difficile da vivere solitamente.

3. Tempistiche più brevi del servizio fotografico post-cerimonia.

Dopo la cerimonia, solitamente gli sposi si spostano assieme al fotografo per scattare delle foto in alcune delle località più amate o più significative per la loro storia d’amore. Talvolta questi spostamenti possono essere stressanti o difficoltosi per via del traffico, ma quest’anno la viabilità più fluida, vi permetterà di accorciare anche i tempi di percorrenza tra una località e l’altra.

Come vedi, Ravenna con un aspetto più vivibile e riservato, può rendere sia l’esperienza che il risultato del tuo book fotografico più speciale rispetto a quello che tu e il tuo/la tua consorte potreste ottenere da un contesto convenzionale.

Ravenna città: atmosfera da fiaba in un contesto intimo e speciale.

Ravenna è una città ricca di attrazioni: piazze affascinanti, strutture risalenti a diversi periodi storici e naturalmente i favolosi mosaici.

Le località in cui poter scattare delle foto durante il giorno delle nozze possono essere tante, ma il modo migliore per ottenere un buon risultato è organizzare un piano col fotografo prima del giorno speciale.

Tu e il tuo futuro coniuge potrete scegliere le vostre location del cuore, ma se poi la fantasia vi dovesse mancare, per un buon fotografo Ravenna non può che essere una favolosa fonte di ispirazione, e per questo potrà consigliarvi tante altre location spettacolari in cui immortalare i momenti romantici del vostro giorno speciale.

In realtà alcune coppie partono con l’idea che scattare le fotografie delle nozze in un contesto anomalo, possa renderle in un certo senso “meno speciali” e di conseguenza trovano delle difficoltà anche a scegliere da soli i contesti giusti.

Per questo motivo abbiamo voluto chiedere un parere a Matteo Scorza, un noto fotografo di Ravenna, specializzato proprio nei matrimoni. Ecco che cosa ci ha risposto in base alla sua esperienza:

“Mi è capitato di realizzare il book fotografico di alcune coppie che inizialmente erano un pò spaventate all’idea di dover vivere il loro gran giorno in un contesto diverso dalla solita Ravenna, ma poi è bastato arrivare nelle località più belle e iniziare a scattare qualche fotografia, e tutto è cambiato”.

Dopodiché ha aggiunto:

“Alcune storiche località, senza il solito affollamento, hanno assunto un aspetto magico. Era come se il tempo si fosse fermato e la città fosse diventata più intima, permettendo alle coppie di sentirsi ancora più speciali”.

Infatti Ravenna, già di per sé bellissima e unica, senza le ondate di visitatori, in una giornata come quella delle nozze può assumere un aspetto ancora più romantico, intimo ed elegante.

Anche le foto nelle piazze più conosciute come “Piazza del popolo”, o davanti ad alcuni dei monumenti più famosi possono diventare degli scatti particolari, difficili da riproporre in altri periodi, quando i turisti diventano i protagonisti della città.

Mare e natura anche il giorno delle nozze: per chi ama le foto nella Ravenna più “wild”.

Oltre agli sposi che amano le foto nel centro storico, fra i monumenti e i mosaici, anche le coppie più avventurose ed amanti della natura potranno avere dei vantaggi se hanno intenzione di affrontare un servizio fotografico fuori città.

Come accennato prima, uno degli aspetti positivi che subito risultano allettanti, è la mobilità più fluida che rende gli spostamenti tra un luogo e l’altro molto più rapidi.

Ma vediamo che altro considerare.

Ravenna oltre ai monumenti e agli edifici storici, offre anche dei bellissimi contesti marittimi: molte coppie amano farsi fotografare nei porticcioli, altri direttamente in spiaggia, magari in prossimità delle dune di sabbia. Poi ci sono gli sposini che cercano il verde dei prati, degli alberi e dei giardini (come il Giardino delle erbe dimenticate).

Anche in queste località, grazie alla minor affluenza di visitatori, è molto più semplice ricreare dei contesti riservati e romantici, che permettono al fotografo di fare gli scatti più belli, immortalando gli sguardi ed i sorrisi più spontanei e sinceri.

Come vedi le foto di nozze a Ravenna nel 2020 possono assumere un carattere diverso dal solito per vari motivi, possono essere uniche ed irripetibili e c’è la possibilità di scattarle anche in alcune località spesso difficili da raggiungere.

Insomma, ti consigliamo di non rimandare, perché le tue nozze a Ravenna, quest’anno potrebbero essere ancora più speciali.