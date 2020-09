Matrimonio Ravenna 2020: ecco perché potrai avere un book fotografico unico

Superato il momento critico dell’emergenza sanitaria che ha coinvolto tutto il mondo, finalmente da un pò di tempo sono ripresi i riti religiosi e le unioni civili.

In particolare il matrimonio, una giornata tanto attesa dagli innamorati, per via della pandemia rischia di essere vissuta in modo diverso dalle aspettative.

Ma questo periodo ha solo degli aspetti negativi?

In realtà no, e anzi, con l’aiuto di un bravo fotografo a Ravenna probabilmente riuscirai ad avere un book fotografico unico nel suo genere.

In questo articolo ti vogliamo spiegare perché sposarti nel 2020 a Ravenna ti potrebbe riservare delle piacevoli sorprese.

Divieto di assembramento e distanziamento sociale: il contesto ideale per le migliori foto a Ravenna

Già di per sé Ravenna è una città magica: eletta per tre volte capitale di un impero, si tratta di una località ricca di storia e cultura, bellissima e unica nel suo genere.

Sposarsi a Ravenna significa poter immortalare il gran giorno circondati da una cornice speciale, che però spesso è molto trafficata da turisti e visitatori che rendono più difficile realizzare gli scatti migliori.

Il distanziamento sociale, e le varie norme sanitarie applicate in questo periodo storico però, per quanto riguarda la fotografia sono l’ideale, perché danno la possibilità di realizzare scatti unici nel loro genere, difficili da replicare in altri periodi storici.

Per qualsiasi fotografo Ravenna più libera e meno affollata rappresenta un’attrazione irresistibile per realizzare dei lavori caratterizzati da un’atmosfera mai vissuta prima, ma se si tratta di immortalare dei momenti speciali come quelli di un matrimonio, il contesto diventa ancora migliore.

Ce lo testimonia anche Matteo Scorza, fotografo di Ravenna:

“Inizialmente le coppie sembravano spaventate all’idea di dover vivere il loro gran giorno in un contesto diverso dalla normalità, ma poi è bastato spostarci nelle località più belle e iniziare a fare qualche scatto. Da lì è stata subito magia, era come se il tempo si fosse fermato per creare un contesto più intimo, che ha permesso alle coppie di sentirsi ancora più speciali”.

La minor affluenza di turisti inoltre ha permesso a tante coppie di avere delle foto ricordo anche in alcune location prima difficili da prendere in considerazione.

Insomma, come si dice, non tutti i mali vengono per nuocere!

Ma ora vediamo alcune tra le location di Ravenna più affascinanti da cui prendere spunto per il book fotografico del tuo matrimonio.

Scatti & foto matrimoniali in una Ravenna caleidoscopica e speciale

Ravenna è una città nota in tutto il mondo per i suoi stupendi mosaici colorati e i monumenti straordinari, appartenenti a diverse epoche storiche, che le conferiscono un tocco originale, sofisticato e unico.

Questi dettagli, donano a Ravenna città il potere di rendere le foto del tuo matrimonio magiche e ricche di storia.

Tra i mosaici più belli sono da citare sicuramente quelli della Basilica di San Vitale, caratterizzata da uno stile orientale. Questa location è molto apprezzata per realizzare degli scatti colorati e allo stesso tempo sofisticati, anche il giorno delle nozze.

Oltre ai mosaici, Ravenna è ricca di bei palazzi e monumenti storici affascinanti, che possono dare alle foto del tuo matrimonio un tocco fiabesco e solenne.

Tra le foto matrimoniali più apprezzate, ci sono anche quelle scattate nei punti più alti della città, che riescono a racchiudere la magia di una giornata speciale come il matrimonio, con una cornice preziosa e ricca come quella del panorama di una delle città più belle d’Italia.

Nonostante il 2020 sia un anno particolare, che ha messo parecchi timori a diverse coppie, le diverse norme sul modo di vivere la città, le visite ai monumenti e la frequentazione degli ambienti chiusi, permettono di proteggersi e di evitare i contagi.

Questo significa che anche tu potrai vivere il momento del book fotografico con spensieratezza e senza pericoli, ma avrai anche il vantaggio di poter visitare le location più suggestive, potendo godere a pieno della loro bellezza, grazie al minor traffico di visitatori rispetto al solito.

Scatti d’amore fra verde e natura.

Se fai parte delle coppie più dinamiche e avventurose e vuoi che questo vostro lato sia visibile anche nel book fotografico del vostro matrimonio, sei fortunato, perchè Ravenna non è solo monumenti e storia, ma ospita anche meravigliosi parchi e scorci di natura affascinante.

Tra le location più suggestive ci sono certamente quelle che hanno come protagonista l’acqua, oppure i parchi e i giardini:

a poca distanza dalla città c’è la costa con il mare o i porticcioli , che specialmente se ti sposi la sera potrebbero essere un ottimo contesto per accompagnare i vostri momenti d’amore con le luci del tramonto;

, che specialmente se ti sposi la sera potrebbero essere un ottimo contesto per accompagnare i vostri momenti d’amore con le luci del tramonto; tra i giardini più affascinanti di Ravenna vogliamo nominare il “Giardino delle erbe dimenticate” o “Giardino Rasponi”, un contesto che a seconda degli scatti può assumere delle connotazioni particolarmente fiabesche e romantiche.

Oltre a queste località, a seconda di dove vi trovate e del tempo che avete a disposizione prima del ricevimento, potrete raggiungere anche la pineta o una delle oasi verdi per realizzare degli scatti particolari, ma un buon fotografo di Ravenna potrà certamente consigliarvi la soluzione più adatta a voi.

Se il giorno del matrimonio preferisci stare in città, potresti comunque valutare l’ipotesi di sfruttare queste locations per il book fotografico prematrimoniale.

Insomma, a te la scelta!

Ora non ti resta che trovare un buon fotografo a Ravenna e vivere la tua giornata del cuore con lo spirito giusto e la consapevolezza di poter avere come ricordo degli scatti unici, realizzabili solo grazie ad un periodo storico particolare.