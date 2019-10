Med Store porta Apple a Faenza, inaugurazione sabato 26 ottobre

Med Store, la grande catena di negozi Apple Premium Reseller in Italia apre un nuovo store a Faenza all’interno del Centro Commerciale “Le Maioliche”. Inaugurazione sabato 26 ottobre alle 16. Lo store accoglierà i clienti attraverso strutture in vetro e arredi in legno per offrire tutto il meglio dell’universo Apple. Qui i visitatori potranno scoprire i prodotti più recenti, chiedere consigli agli specialisti Med Store e liberare la loro creatività in una sessione formativa direttamente in negozio. Un ambiente luminoso e minimal dove trovare tutti i prodotti Apple, il meglio dell’hi-tech, un’accurata selezione di accessori, la formazione e tutta l’assistenza certificata Apple di cui hai bisogno. Spazio a momenti di condivisione con i clienti, workshop e one to one per approfondire le proprie conoscenze.

Con l’apertura del nuovo negozio a Faenza, quattro nuovi specialisti Apple entrano a far parte della famiglia Med Store.

Dalle ore 14 di sabato 26 ottobre, verranno consegnati esclusivi pass solo ai clienti in coda, per garantire l’acquisto del prodotto sottocosto desiderato dato il numero di pezzi disponibili. Per celebrare l’apertura, Med Store propone nove giorni di speciali offerte sottocosto valide esclusivamente nel negozio di Faenza fino al 3 novembre 2019 come:

iPhone 11 Pro 256GB a 1199€ anziché 1359€ (20 pezzi),

anziché 1359€ (20 pezzi), iPhone 11 64GB a 749€ anziché 839€ (20 pezzi),

anziché 839€ (20 pezzi), MacBook Air 13” 128GB a 999€ anziché 1279€ (30 pezzi),

anziché 1279€ (30 pezzi), iPad 10,2” 32GB WiFi a 299€ anziché 389€ (20 pezzi),

anziché 389€ (20 pezzi), AirPods 2° generazione a 119€ anziché 179€ (40 pezzi),

anziché 179€ (40 pezzi), iPhone 7 32GB a 399€ anziché 459€ (20 pezzi),

anziché 459€ (20 pezzi), Apple Watch Series 3 38mm GPS a 199€ anziché 239€ (11 pezzi),

anziché 239€ (11 pezzi), Apple Watch Series 3 42mm GPS a 199€ anziché 269€ (19 pezzi),

anziché 269€ (19 pezzi), DJI Osmo Mobile 3 Combo a 99€ anzichè 129,95 (10 pezzi),

anzichè 129,95 (10 pezzi), DJI Osmo Action a 299€ anzichè 379,95€ (10 pezzi),

anzichè 379,95€ (10 pezzi), Bose Noise Cancelling 700 a 299€ anziché 399,95 (10 pezzi),

anziché 399,95 (10 pezzi), Marshall Acton Multi-Room a 199€ anzichè 299,95€ (10 pezzi),

anzichè 299,95€ (10 pezzi), PowerBeats Pro a 199€ anziché 249,95€ (10 pezzi).

E per la Partita Iva possibilità di leasing o noleggio operativo.

Med Store Faenza apre al pubblico sabato 26 ottobre alle 16.