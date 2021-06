Mercati azionari: quali settori monitorare per investire oggi?

La crescita significativa dell’inflazione negli Stati Uniti rafforza le preoccupazioni sulla resilienza del portafoglio, aumentando il focus sulla sostenibilità degli investimenti di lungo termine.

I prezzi al consumo negli USA sono saliti del 5% quest’anno, dopo la pubblicazione dei dati di maggio, mostrando un incremento che non avveniva dal 2008, mentre la scelta di non intervenire per il momento da parte della FED rilancia il mercato dell’equity.

A Wall Street lo S&P 500 mette a segno un nuovo record, superando perfino i massimi raggiunti durante la prima settimana di maggio, confermando l’ottimo stato di forma della borsa USA. Bene anche il Nasdaq, con l’indice dei titoli tecnologici che ritorna sopra i 14 mila punti dopo una performance sottotono. In rialzo anche l’FTSE Mib di Piazza Affari e l’Euro Stoxx 600, mentre il DAX 30 corregge leggermente al ribasso dopo i massimi delle ultime settimane.

Il focus in questo momento per investire in borsa rimane sui titoli ciclici, con la rotazione aggressiva dalle azioni growth ai titoli value e opportunità importanti, legate all’aumento dell’inflazione e del prezzo del petrolio per le aziende del settore energetico, automotive e industriale.

Attenzione secondo gli esperti anche al fintech, un comparto con prospettive di crescita considerevoli nei prossimi anni, senza sottovalutare i titoli tech in vista dell’accelerazione della trasformazione digitale.

Investire in borsa: ecco i titoli migliori secondo gli analisti

Per operare in modo consapevole sui mercati è dunque fondamentale essere in grado di individuare le azioni da comprare oggi, per esempio affidandosi a guide e approfondimenti realizzati da esperti del settore come il team di Finaria.it, portale specializzato dedicato al mondo della finanza e degli investimenti.

Attualmente, uno dei titoli più interessanti presso la Borsa di New York con obiettivi di lungo termine è Apple. Si tratta di una delle aziende più capitalizzate al mondo, con un business sempre più diversificato grazie alla crescita dei servizi di streaming, del cloud e gli incassi record dell’App Store, stimati in 643 miliardi da Analysis Group per il 2020, in rialzo del 24% rispetto al 2019.

Nel boom del cloud computing occhi puntati anche su Microsoft, il secondo player globale attraverso i servizi forniti con Azure, inoltre l’impresa tech americana vanta una posizione dominante nella proposta di soluzioni software aziendali.

Ovviamente il re del cloud è Amazon, in grado di rafforzare la sua quota di mercato nell’ultimo anno grazie alla prestazione di Amazon Web Services, oltre alla crescita del commercio elettronico e alle nuove acquisizioni in ambito streaming e contenuti audiovisivi, in particolare con l’acquisto della Metro Goldwyn Mayer per 8,45 miliardi di dollari.

Tra gli energetici un’azione su cui investire oggi per l’alto potenziale è ad esempio il titolo Enel. La multinazionale italiana dell’energia ha inaugurato il parco eolico più grande del Sud America, attivando un mega impianto in Brasile da 716 MW per la produzione di energia verde, rilanciandosi in occasione della transizione energetica. Prospettive positive di lungo termine anche per Eni, con Deutsche Bank che ha recentemente aumentato il target price portandolo a 13,20 euro per azione e confermato il giudizio buy.

Per quanto riguarda il fintech gli esperti consigliano di monitorare con attenzione Nubank, impresa brasiliana nella quale ha da poco investito 500 milioni di dollari anche Warren Buffett attraverso la conglomerata Berkshire Hathaway.

Si tratta di una startup valutata 30 miliardi di dollari, con un business in forte crescita e una raccolta di finanziamenti privati di oltre 1 miliardo soltanto nel 2020, con più di 40 milioni di clienti ed entrate di 963 milioni l’anno scorso raddoppiate rispetto al 2019.



Come selezionare i titoli da tenere in portafoglio nel lungo termine

Per costruire un portafoglio sostenibile e resiliente nel lungo termine è necessaria un’accurata pianificazione iniziale, usando l’analisi tecnica e fondamentale per selezionare i titoli giusti su cui investire. Mantenere un’azione per 10, 20 o 30 anni richiede un’attenta valutazione dell’azienda, allo scopo di individuare quelle imprese che possono offrire un business model vincente.

In questo caso è possibile optare per due tipi di aziende, quelle già solide e affermate da anni sul mercato, capaci di garantire alti dividendi e un posizionamento stabile nel loro settore, oppure le imprese in crescita che possono essere dominanti nei prossimi anni. Nel primo caso si tratta di società come Enel, Eni, Visa, MasterCard, JP Morgan oltre ovviamente ai Big Tech USA come Microsoft, Amazon, Apple, Google e Facebook.

Nel secondo caso sono aziende promettenti ma non ancora mature come questi giganti, con tutte le carte in regola per diventarlo. Ad ogni modo è indispensabile studiare in modo accurato i bilanci, le performance storiche degli ultimi anni e i piani strategici delle imprese prima di investire.

La scelta dei titoli richiede tempo e pazienza, soprattutto quando bisogna prendere decisioni in merito a investimenti di lungo periodo, adottando un approccio corretto di asset allocation e money management.