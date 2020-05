Mercato Coperto: il ristorante che mette al centro qualità enogastronomica e sicurezza dei cittadini

LA CARTA DEI VINI

La carta dei vini raccoglie oltre 100 etichette provenienti dalle migliori cantine regionali e dell’intero territorio nazionale. Trovano spazio ottimi sangiovesi, le albane definitivamente considerate vini di eccellenza, ma anche le bolle nazionali per eccellenza, Franciacorta e Trento Doc, insieme ai pluripremiati rossi dal Piemonte o dalla Toscana.

Per gli amanti dello Champagne, una selezione molto curata, da gustare per un aperitivo o nel più classico abbinamento a cruditè e ostriche della pescheria, o ancora, abbinato a pietanze più inconsuete con i suggerimenti dei nostri osti.

Il servizio di enoteca comprende etichette immancabili ma anche le cosiddette “Chicche del Mercato Coperto”, ossia proposte di altissimo livello per intenditori e novità da provare. Il range di prezzo è molto ampio, per i gusti e le tasche di tutte le tipologie di visitatori. I vini sono disponibili non solo al tavolo ma anche per servizi Pick up e Delivery. La Delivery a domicilio, attiva per il centro storico, garantisce la consegna alla giusta temperatura, per gustare una bottiglia eccellente comodamente a casa propria.

La personal food shopper del Mercato Coperto è pronta a suggerire gratuitamente gli abbinamenti più adatti ai vostri piatti da asporto o alla vostra spesa, sia fatta online che di persona.

LE REGOLE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI CLIENTI

Il servizio al tavolo sarà realizzato con grande cura e attenzione ai minimi dettagli, nel pieno rispetto delle leggi e con qualche accorgimento in più studiato dal personale per garantire la massima sicurezza e protezione dei clienti.

Oltre alla ristorazione, anche le botteghe, il forno e la piadineria effettueranno esclusivamente servizio al tavolo, per assicurare il rispetto di tutte le norme. Oltre alle misure di sicurezza previste per legge, il ristorante ha deciso di mettere ancora più cura e impegno per la salute. Infatti ha pensato a particolari misure e accortezze per un nuovo modo efficiente e sicuro di provare tutti i sapori delle eccellenze del Mercato Coperto. Partendo dall’equipaggiamento del personale, dotato di mascherina e guanti: la dotazione dei guanti non è prevista dal protocollo regionale, ma è una scelta del Mercato Coperto per rendere ancora più sicuro il servizio, sempre comunque con detersione costante. Sarà inoltre incentivato il pagamento elettronico, effettuato anche al tavolo per ridurre gli spostamenti ed evitare il passaggio a mano di denaro. Il ristorante del Mercato offrirà comunque la possibilità di pagare anche in contanti. Ma gli accorgimenti non finiscono qui: i nuovi menù vengono costantemente igienizzati e sono consultabili online visitando il sito mercatocopertoravenna.it. Verranno infine preparati cestini del pane individuali e i condimenti verranno serviti al tavolo dai camerieri.

INFORMAZIONI DI SERVIZIO

I nuovi menu per la cena e per il banco piadine sono già attivi, mentre da lunedì 25 maggio viene proposto il nuovo menu pranzo, dedicato in particolare a chi lavora e desidera una pausa veloce senza rinunciare a qualità e genuinità. Piatti unici, semplici ed economici, per venire incontro alle esigenze dei lavoratori del centro storico con un pranzo veloce e gustoso. Il ristorante è aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica a pranzo e a cena.

La struttura del Mercato Coperto è aperta tutti i giorni al pubblico a partire dalle 9.00 alle 23.30, le Botteghe fino alle 21.00 e il Ristorante alle 23.00.