Molinetto: cenone e brindisi di Capodanno a domicilio col cestello del ghiaccio in regalo

Per non rinunciare al Cenone di Capodanno e non impazzire ai fornelli, ci pensa il ristorante Molinetto.

É possibile ordinare un ricco menu di pesce che verrà consegnato direttamente a casa insieme alle bollicine scontate del 20% e al cestello col ghiaccio.

E il cestello è in regalo.

Questo è l’augurio del Molinetto! Per dimenticare quest’anno bisestile surreale e affrontare il 2021 con la speranza che tutto possa tornare a renderci liberi.

Il menu di pesce è studiato dagli chef del Molinetto per essere adatto alla consegna a domicilio e per garantire il gusto e la facilità di proporlo in tavola.

Dall’antipasto al dolce si potrà festeggiare in allegria con chi si vorrà, con le persone che più ci sono vicine e che amiamo.

Il menu è molto ricco e comprende 7 portate:

Insalata di calamari e zucchine con pesto di pistacchi di bronte

Gamberi in gaspacho di ananas, fragole ed erba cipollina

Polipetti alla catalana

Raviolo nero di Burrata e baccalà con brunoise di verdure, vongole e limone

Filetto di Salmone con salsa all’arancio, mandorle in pasta kataifi in salsa agrodolce

Lenticchie del buon anno

Bavarese allo champagne e frutti rossi

€ 50 A PERSONA

CON CONSEGNA A DOMICILIO E DA ASPORTO!

INOLTRE OFFRIAMO IL 20% DI SCONTO SULLA CANTINA!

Per info e prenotazioni telefona allo 0544/430248.

https://www.ristorantemolinetto.it/il-menu-di-capodanno-2020/

RISTORANTE MOLINETTO