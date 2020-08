Nasce Liberty by Acqua di Cervia, il profumo dedicato a Milano Marittima

Acqua di Cervia presenta Liberty, un’Eau de Parfum ispirato all’inconfondibile stile che fiorisce nei primi del ‘900, il periodo della fondazione di Milano Marittima.

Il background storico-artistico dei creatori del Brand Acqua di Cervia, Anna e Massimiliano e, soprattutto, il loro amore per lo stile Liberty hanno ispirato il design di questa inedita Linea.

Il Liberty, noto come Art Nouveau nel resto del mondo, infatti, è l’espressione artistico/architettonica che maggiormente contraddistinse il periodo in cui nasce il turismo in Italia. E, in particolare a Cervia e in tutta la Romagna si possono ammirare tutt’oggi i villini d’epoca che ne ornano i viali.

Liberty by Acqua di Cervia è un profumo originale ed elegante, lontano dalla grande distribuzione, e si va ad inserire nella cosiddetta Profumeria Artistica: cioè quella Profumeria costituita da creazioni uniche, particolari, da indossare sulla pelle proprio come si farebbe con un abito di alta sartoria, cucito su misura.

Si tratta di un viaggio olfattivo in un passato totalmente rivisitato in chiave estremamente moderna e innovativa!

Le note frizzanti e agrumate aprono la fragranza ad un cuore dolce di Meringa e Vaniglia per terminare col Vetiver e l’Oud che le donano persistenza e personalità grazie al loro tocco boisée dai vibranti sentori terrosi. Una fragranza che gioca sui contrasti forti che finiscono col fondersi in un quid ricercato e sofisticato.

In prezzo lancio per l’estate 2020 a €85.

La fragranza che ha reso celebre il Brand Acqua di Cervia compie 3 anni ormai ed è il profumo record di vendite nella sua categoria: un Eau de Toilette unisex, dalle note agrumate, marine, fresche, e al tempo stesso persistenti grazie ai legni preziosi. Il connubio perfetto, insomma, tra mare e terra, che è un po’ l’essenza del fascino proprio di Cervia, una cittadina di mare dall’anima green, immersa nel verde sconfinato delle sue pinete.

E’ un prodotto 100% made in Italy

La distribuzione di Liberty by Acqua di Cervia è iniziata da pochi giorni in anteprima in pochi negozi selezionati fra Cervia, Milano Marittima e Cesenatico con un grande successo di critica e di vendite e proseguirà dopo l’estate nel resto dei rivenditori di Acqua di Cervia in Italia.

