“Note di Sapore”: Mercato Coperto e Costa Cafè insieme tra gastronomia e musica live in Piazza Andrea Costa

Non solo tavolini in centro. Piazza Andrea Costa, a partire da sabato 4 luglio, si anima ad orario aperitivo e per cena, con l’accompagnamento della migliore musica live.

Parte la rassegna “Note di sapore – aperitivi e cene in musica in Piazza Andrea Costa”, a cura di Mercato Coperto e Costa Caffè, che insieme hanno deciso di rendere omaggio a questa bellissima piazza e al centro di Ravenna, sempre nel completo rispetto della normativa vigente.

Il programma di luglio prevede cinque serate all’insegna del buon cibo e della buona musica. Il Mercato Coperto per l’occasione allestisce la sua birreria in Piazza Andrea Costa, uno spazio dove cenare con una proposta semplice ma gourmet: pizze alla pala, taglieri, piadine e panini, da abbinare alla nuova birra cruda Birrificio del Molino, spillata direttamente in piazza e disponibile in cinque varianti diverse. Costa Caffè proporrà invece un menu di carne e pesce studiato appositamente per la serata, accompagnato da una selezione di vini e dai suoi cocktail per l’aperitivo.

La programmazione live conta un’interessante proposta di live acustici d’accompagnamento alla cena a partire dalle 21.00 e prima dj set dalle 18.00. Si parte sabato 4 luglio con Lisa Manara & Riccardo Ferrini. La Manara, cantante elegante ed eclettica e con un’esperienza di palco notevole, vista recentemente al fianco di Gianni Morandi su Rai 1 nel programma “Con il cuore”, presenta con Riccardo Ferrini un repertorio all’insegna del blues. Ben due appuntamenti saranno in collaborazione con Spiagge Soul, che per l’occasione si trasferisce in città e porta i live di Sara Zaccarelli, che il 9 luglio si esibirà in acustico, e Luca Brighi & King Frisko, che suoneranno il 21 luglio. Il 14 luglio sarà invece la volta di G and the Doctor, il progetto blues della cantante Gloria Turrini e del pianista Mecco Guidi. Chiude i live di luglio il Trio di Hernandez & Sampedro, attesi in Piazza Costa il 28 luglio.