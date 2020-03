Nuove professioni: i corsi per animatore sociale e food specialist a Faenza

Animatore Sociale e Progettista Alimentare sono due corsi di formazione a qualifica aperti a tutti che prenderanno il via nelle prossime settimane. Entrambi i progetti sono promossi da Irecoop Emilia-Romagna, ente di formazione di riferimento di Confcooperative, e prevedono il rilascio di un Certificato di qualifica professionale.

Food Design – Progettista Alimentare – corso gratuito

Il corso, di complessive 500 ore (300 in aula e 200 di stage in aziende del settore agroindustriale), si svolgerà negli uffici di Faenza di Irecoop ER sede di Ravenna. È aperto a 12 partecipanti maggiorenni in possesso di diploma in ambito scientifico o laurea (sarà criterio preferenziale il possesso di laurea magistrale in Biotecnologie, Sicurezza e qualità delle produzioni animali, Scienze e tecnologie alimentari, Chimica industriale o indirizzi coerenti). Oltre a inquadrare il ruolo e il contesto del profilo professionale, il corso si occuperà della ricerca innovativa in campo alimentare, food marketing applicato alle ricerche di mercato, elaborazione delle formulazioni alimentari, standard di qualità nella produzione alimentare, HACCP e sicurezza alimentare, elaborazione del prodotto alimentare campione, ideazione di prodotti alimentari innovativi e salutistici, tecnologie per l’implementazione di formulari alimentari e della sicurezza generale e specifica. Per info e iscrizioni: Giulia Diversi, 0546 665523, diversig@irecoop.it.

Animatore Sociale

L’Animatore sociale si occupa di animazione socio-culturale ed educativa stimolando le potenzialità ludico-culturali e manuali di persone e gruppi di utenti. Il corso promosso dall’ente di formazione Irecoop ER sede di Ravenna si svolgerà negli uffici faentini in via Galilei 2, a partire dal mese di marzo e avrà una durata di 300 ore di cui 120 di stage in aziende del settore sociale ed educativo. Questi i moduli del corso: ruolo e contesto d’intervento dell’animatore sociale, ricerca e analisi propedeutica alla definizione dell’intervento, progettazione di interventi di animazione, conduzione di attività di animazione sociale, conduzione e verifica degli interventi di animazione, interventi di animazione ludico-ricreativa e culturale, interventi di animazione socio-educativa, sicurezza sul lavoro, stage aziendale. Per info e iscrizioni: Jessica Cornigli, 0546 665523, corniglij@irecoop.it.