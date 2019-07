Nuove strade d’investimento nel 2019: dal forex alle criptovalute, fino al mattone

Oggi il mondo degli investimenti è ricco di possibilità da cogliere al volo, ma anche di rischi. Le differenze col passato sono tante e nette, dettate soprattutto dallo sviluppo tecnologico. Compiere oggi scelte di investimento significa operare in mercati finanziari complessi, un panorama economico nel quale è difficile fare previsioni accurate.

Raggiungere il punto di equilibrio tra rendimento e sicurezza richiede la valutazione del profilo del risparmiatore, della durata del collocamento di danaro e, in particolare, del rapporto tra rischi e opportunità associato a ogni formula di investimento. Quali sono le migliori strade da seguire per gli investimenti? Ecco i nostri consigli.

Il Forex

Il forex – foreign exchange market – è il più grande e interessante mercato finanziario al mondo. Sul Forex avvengo o ogni giorno scambi per un valore di 5.3 mila miliardi di dollari. In gergo un mercato con queste caratteristiche si dice «liquido». Quello valutario è decisamente il mercato più liquido del mondo. Questo mercato si muove sulla compravendita di valute. Si compra una valuta e contemporaneamente se ne vende un’altra.

Le valute sono sempre scambiate in coppia – ad esempio euro e dollaro americano (EUR/USD) – e lo scambio avviene attraverso un broker o dealer. Ovviamente prima di lanciarsi in questo settore bisogna studiare e capire i mercati attraverso gli strumenti, anche gratuiti, offerti dalla rete, come può essere il grafico sul cambio Euro/Franco svizzero su Meteofinanza.

Tornando al forex, bisogna dire che è un mercato internazionale senza una sede ufficiale e quindi senza dei prezzi ufficiali. Infatti, lo scambio di valuta avviene online over-the-counter (OTC), il che significa che tutte le transazioni avvengono tramite reti informatiche tra i trader di tutto il mondo.

Come investire sul forex?

Prima di cominciare a operare è necessario selezionare il forex broker. Un broker è un intermediario finanziario che raccoglie gli ordini degli utenti, li esegue e paga poi i relativi rendimenti. Un buon broker deve essere autorizzato e regolamentato, perché solo in questo modo il cliente è garantito al 100%. Di solito il trading si effettua mediante strumenti derivati. I derivati attualmente più diffusi per fare trading sono i CFD. I CFD (acronimo inglese che sta per contrati per differenza) replicano esattamente il valore della coppia sottostante.

Per fare un esempio, il valore del CFD sulla coppia euro / dollaro ha esattamente lo stesso valore del cambio euro / dollaro. Il trader ha la possibilità di puntare al rialzo dell’euro o del dollaro. Nel caso in cui la previsione si rivela corretta, ottiene un rendimento che è proporzionale alla differenza di prezzo tra il momento in cui l’operazione si apre e quello in cui si chiude. Proprio per questo motivo si parla di Contratti per Differenza.

Investire sulle Criptovalute

Molto in voga negli ultimi anni, le criptovalute hanno attirato l’attenzione di milioni di investitori. Si tratta di un tipo di moneta digitale creata attraverso un sistema di codici. Le criptovalute funzionano in modo autonomo, al di fuori dei tradizionali sistemi bancari e governativi.

Utilizzano la crittografia per rendere sicure le transazioni e regolamentare la creazione di unità supplementari. Il bitcoin, la prima criptovaluta mai creata e certamente la più conosciuta, è stato lanciato nel gennaio 2009. Oggi esistono oltre 1.000 criptovalute disponibili online.

Le criptovalute sono molto diverse dalle monete fiat tradizionali. Ciononostante, è possibile acquistarle e venderle come qualsiasi altro bene. È inoltre possibile negoziare sui movimenti di prezzo di varie criptovalute attraverso i CFD.

Le criptovalute vengono anche chiamate valute digitali, valute alternative o valute virtuali. Inizialmente, sono state create con lo scopo di fornire un metodo di pagamento alternativo per le transazioni online. Tuttavia, non sono ancora molti i business e i consumatori che le utilizzano, e comunque sono attualmente troppo volatili per essere considerate dei metodi di pagamento idonei. In quanto moneta decentralizzata, la criptovaluta è stata sviluppata per essere slegata da qualsiasi supervisione o influenza governativa; l’economia delle criptovalute viene invece controllata da un protocollo internet peer-to-peer.

Il bitcoin è considerato la prima criptovaluta decentralizzata. Come tutte le criptovalute, è controllato attraverso un database di transazioni blockchain, che funziona come registro pubblico distribuito. Il bitcoin è stato creato da Satoshi Nakamoto — ma non si sa se questo nome si riferisca ad una persona sola o a un gruppo.

Il mattone

Tra le strade da percorrere non poteva mancare di certo il mattone, un classico degli investimenti. Secondo una recente indagine dell’Ufficio studi nazionale FIMAA, aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia, il mercato immobiliare italiano è in ripresa. L’analisi si è concentrata su un campione di 70 città tra cui non soltanto capoluoghi di provincia più grandi ma anche comuni di più modeste dimensioni.

Dall’indagine è emerso che nel primo trimestre del 2018 le attività del settore immobiliare (il riferimento è alle compravendite residenziali) sono aumentate del 4,5% rispetto allo stesso trimestre del 2017. Nel medesimo periodo di riferimento, invece, i prezzi si sono stabilizzati senza però procedere di pari passo con il ritmo delle attività.