Open Day al Centro Tititom

Dal 9 al 12 settembre dalle ore 14 alle ore 18 il Centro Tititom apre le porte a chi desidera conoscere un metodo innovativo per l’insegnamento della musica dai 5 ai 100 anni, che permette un approccio immediato e divertente oltre che altamente interdisciplinare, coinvolgendo aspetti importanti per lo svilippo del bambino come la psicomotricitá ed il coordimamento, la lingua e la logica.

È gradita la prenotazione al numero:

327/9898601

Scopri il Tititom su:

www.tititom.com

Facebook: centro tititom