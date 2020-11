OPEN DAY in sicurezza alla Scuola Maria Ausiliatrice di Lugo

Sei gli appuntamenti in programma per conoscere l’Istituto paritario cattolico. Si inizia sabato 28 novembre. Sul sito della scuola c’è già un video di presentazione

Saranno sei le occasioni di visitare la Scuola Maria Ausiliatrice di Lugo prima del fatidico momento delle iscrizioni al nuovo anno scolastico. Per venire incontro alle esigenze delle famiglie e rispettare tutte le norme di sicurezza in vigore, infatti, l’Istituto cattolico paritario ha decido di aumentare le possibilità di conoscere il personale docente, con incontri rigorosamente su appuntamento e con video on line che raccontano e mostrano la scuola.

Tutte le date degli open day si terranno di sabato. Si comincia il 28 novembre dalle 15.30 alle 18, per poi proseguire a dicembre, il 12 dalle 15.30 alle 18.00 e il 19 dalle 9.30 alle 12.00. Sarà possibile visitare la scuola anche a gennaio, il 16 dalle 15.30 alle 18.00 e il 23 dalle 9.30 alle 12.00.

Durante le date di apertura verranno presentati i tre servizi attivi nella Scuola: il Nido, la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria. «Come sempre ci prepariamo a questo importante appuntamento con le famiglie dei bambini che devono fare l’iscrizione al prossimo anno scolastico – sottolinea la coordinatrice Alessia Bartolucci -. Questa volta con una formula per forza diversa e meno festosa del solito, ma con lo stesso entusiasmo e la stessa accoglienza di sempre».

Le peculiarità che fanno della Scuola Maria Ausiliatrice un istituto all’avanguardia e di alta qualità sono diverse: l’offerta formativa ispirata agli insegnamenti di Don Bosco; l’alta attenzione data alla lingua inglese già a partire dalla scuola dell’Infanzia, con un numero di ore maggiore rispetto a quello previsto dai normali ordinamenti; il coinvolgimento dei bambini in attività informatiche e matematiche grazie alla sala attrezzata e ai laboratori dedicati e condotti anche da esperti esterni.

«Tra le peculiarità che ci teniamo a sottolineare ve ne è ancora un’altra – aggiunge Bartolucci – quella che ci piace definire la nostra ‘vocazione all’accoglienza e alla cura di ogni bambino’, un aspetto che non viene mai trascurato, ma anzi valorizzato in ogni tipo di attività che portiamo avanti».

L’Istituto Maria Ausiliatrice è gestito dal consorzio Solco e dalla cooperativa sociale Progetto Crescita e si trova a Lugo in via Camillo Torres 35.

Per informazioni e per fissare il proprio appuntamento in una delle date previste telefonare allo 0545 900223 o scrivere a segreteriafma@solcoravenna.it.

Per vedere i video di presentazione della scuola www.scuolamariausiliatricelugo.org.