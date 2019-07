Open day Ottima Scuola

Ottima organizza per e il 29 Luglio a Ravenna, mattinate di orientamento dedicate a tutti coloro i quali hanno interesse a specializzarsi nell’utilizzo del software ed entrare a lavorare all’interno di studi commercialisti e consulenti del lavoro.

Ottima, con il progetto OTTIMA SCUOLA, si propone di mettere in contatto i giovani formati con le numerose aziende e studi che regolarmente manifestano l’esigenza di inserire figure professionali all’interno del proprio organico. Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per “Addetto alla contabilità per gli studi dei commercialisti esperto nell’utilizzo di Profis” (patrocinato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna) e “Addetto alle paghe per Studi Consulenti del Lavoro”; entrambi i corsi si svolgeranno a Ravenna e Cesena.

Il 90% dei ragazzi che hanno partecipato all’edizione 2018 di “Addetto alla contabilià” e l’80% dei partecipanti a “Addetto alle paghe” ha ottenuto un contratto di lavoro all’interno di uno Studio entro due mesi dalla fine del corso.

Per iscriversi senza impegno all’open day chiama la segreteria 0544 465108.