Pastiglie freni: quando sostituirle?

Le pastiglie sono una componente essenziale dell’impianto frenante di qualsiasi veicolo a motore. Esse, infatti, provvedono a generare l’attrito con il copertone che determina il rallentamento dei giri delle ruote, fino all’arresto del veicolo. In poche parole, le pastiglie rappresentano il vero e proprio elemento frenante dell’intero sistema. Proprio per questo motivo, il coefficiente di usura che devono affrontare è estremamente elevato, e malgrado tecnologie e materiali si siano evoluti in maniera persino vertiginosa negli ultimi decenni, le pastiglie rimangono uno degli elementi più border-line, a livello di tenuta dell’intera struttura meccanica dell’automobile.

D’altronde, le statistiche parlano chiaro: la maggior parte degli incidenti stradali sono dovuti a guasti tecnici del veicolo, più nello specifico a malfunzionamenti dell’impianto frenante. Non a caso, le leggi di molti stati impongono alle case automobilistiche un controllo meticoloso su questo dispositivo: basti pensare che di recente negli Stati Uniti la Ford è stata costretta a ritirare dal mercato 600.000 auto per problemi ai freni. Anche i dati di vendita dei pezzi di ricambio per auto sono eloquenti: su portali di e-commerce specializzati come venditapezziauto.it, le pastiglie per i freni sono ogni mese tra i prodotti più richiesti e acquistati dalla clientela. In altre parole, i numeri ci dicono che l’usura e la necessità di effettuare un ricambio di tali componenti sono molto maggiori rispetto ad altri, meno sottoposti a costante logorio.

Ma come capire se e quando è il momento di provvedere alla sostituzione delle pastiglie? Fermo restando che una buona pratica sarebbe quella di provvedere a una sostituzione a periodicità fissa a seconda dei limiti di usura indicati dalla casa produttrice (in termini sia temporali che di chilometri percorsi), esistono dei segnali che possiamo interpretare e che ci offrono la possibilità di capire quando il sistema frenante non garantisce più un’efficienza adeguata.

I primi segnali sono di natura acustica. Spesso e volentieri, infatti, un sistema frenante non a regime a causa di pastiglie usurate emette dei rumori chiaramente udibili in fase di frenata, anche dall’interno dell’abitacolo con il veicolo in marcia e i finestrini chiusi. Uno stridore sordo e diffuso, indice di un attrito non regolare tra le pastiglie e il copertone, è il rumore più frequente.

Altri segnali sono di natura meccanica. Il primo lo fornisce direttamente il pedale del freno: quando questo affonda in maniera irregolare, opponendo una resistenza non uniforme alla pressione del piede, ci può essere un problema nel sistema di trasmissione della frenata oppure nelle pastiglie. Un altro è dato dalle pastiglie stesse: esse interagiscono con il rotore dove sono alloggiate attraverso una specie di resina adesiva, che con il calore tende a liquefarsi e si spalma uniformemente sulle superfici circostanti. Quando le pastiglie sono usurate, la presenza di resina sul rotore si fa irregolare e a volte intermittente, e ciò causa delle vibrazioni, o addirittura dei veri e propri sussulti, dei pedali dei freni.

Le auto di fabbricazione più recente montano delle pastiglie con degli indicatori di usura: si tratta di semplici linguette di metallo che, in stato avanzato di logorio, battono contro il rotore producendo un rumore inequivocabile e chiaramente avvertibile. In linea di principio, un set di pastiglie deve essere cambiato entro i 40.000 chilometri di percorrenza: giova però ricordare che non tutte le pastiglie si consumano allo stesso modo, e il medesimo veicolo può trovarsi con le pastiglie di una ruota ancora in buono stato e quelle di un’altra non più utilizzabili.