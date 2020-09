Perché tutto il mondo va in vacanza in Italia?

L’Italia è una delle mete più ambite dai turisti di tutto il mondo, con più di 60 milioni di visitatori nel 2019. Numeri altissimi, che vedono l’Italia essere uno dei paesi più ambiti. Ma cosa posiziona il nostro paese in cima alla lista dei desideri di chi viaggia? La risposta non si limita certamente ad una sola ragione. Su italiani.it si può veramente capire cosa rende l’Italia un caso unico nel mondo.

Monumenti

In Italia si contano, tra musei, gallerie aree e parchi archeologici, quasi 5.000 monumenti! Siamo un paese che ha fatto la storia, uno scrigno che racchiude migliaia di monumenti e opere d’arte, testimonianze di un passato glorioso. Culla della civiltà, il nostro territorio è stato testimone di numerosi eventi nel corso dei secoli.

L’architettura religiosa rappresenta sicuramente una delle attrazioni principali del nostro Paese, la cui storia è strettamente legata a questi luoghi sacri. Dei veri e propri gioielli legati al mondo della religione, che raccontano e custodiscono storie antiche e opere d’arte.

Dal punto di vista architettonico nessun paese riesce a regalare queste perle. Le città d’arte medievali o barocche, i paesaggi suggestivi delle montagne a la bellezza che possiamo trovare lungo le coste, senza dimenticare i piccoli borghi e le splendide metropoli.

Gastronomia

L’Italia è famosa nel mondo per la sua cucina piena di sapori unici e inimitabili. Sarà per l’amore che ci mettiamo, o forse gli ingredienti di prima qualità, e ancora le tante culture e civiltà che ci hanno tramandato i loro segreti, sarà per tanti motivi, ma una cosa è certa: i nostri piatti sono tra i più apprezzati del mondo.

Lungo tutta la Penisola ritroviamo un elemento vincente della gastronomia nostrana: l’incredibile varietà di piatti e ricette diverse per ogni regione. Antichi sapori ispirati alla tradizione, tramandati da generazione in generazione, che vengono costantemente adattati per regalare al mondo piatti creativi e innovativi.

Tradizioni

Ogni singola regione, provincia e paese d’Italia può vantare, un patrimonio incredibile di usi e costumi. Il folclore italiano è uno dei più ricchi al mondo, donando alla nostra terra un fascino inimitabile altrove. Dalla musica popolare, alle usanze più calorose, in Italia troviamo sempre il modo di far sentire chiunque “a casa”, facendo innamorare anche i turisti delle nostre usanze. Assolutamente da non perdere sono le feste di paese, dove le vere tradizioni e la modernità dei festeggiamenti si unisce, creando giorni di divertimento puro.

Questi sono solo alcuni dei motivi principali che spingono così tante persone ogni anno a visitare l’Italia. Si potrebbe scrivere per ore di eccellenze italiane che attirano turisti da tutto il mondo, ma sicuramente i monumenti, la gastronomia e il nostro savoir-faire sono le cose che più restano impresse nella mente. Spesso sorprendendo in positivo i turisti spingendoli a tornare il prima possibile. Dopo tutto un viaggio in più in Italia è sempre necessario.