Pranzi e Brunch, il nuovo Weekend al Darsenale

Nonostante i numerosi investimenti, i distanziamenti e la rigorosità che lo staff Darsenale ha sempre applicato alle regolamentazioni dei mesi passati per la più sicura convivenza con il Covid, siamo anche noi obbligati a doverci nuovamente reinventare, come tante altre attività di questo settore e non solo.

Come in primavera, riparte subito il servizio di asporto e il nostro servizio a domicilio che saranno disponibili dal Venerdì alla Domenica dalle ore 18:30 fino alle ore 22:00 – per le prenotazioni occorre contattare il numero 392 3777568 dalla mattina del Venerdì anche con WhatsApp.

Il servizio a domicilio è gratis per una spesa minima di 25 € ed è vincolato alla città di Ravenna. Qualora l’importo fosse inferiore il costo del trasporto è di 2 €.

Per consultare il Menù online clicca sul link: https://www.darsenale.it/wp-content/uploads/2020/10/MENU-CUCINA_ottobre-2020.pdf

La novità più importante sono i nuovi orari di apertura che saranno limitati al Sabato e alla Domenica.

Il locale sarà aperto al pubblico con orario continuato nel weekend dalle ore 11 fino alle ore 18, la cucina sarà aperta a pranzo dalle ore 12:30 fino alle ore 15.

Una ulteriore novità saranno i nuovi “Brunch” della domenica disponibili ai nostri clienti a partire dalle ore 11. Questa nostra novità si collega alle proposte dei nostri colleghi vicini del Soul Club e di Akamì e di fatto rendono la Darsena un luogo ideale dove poter passeggiare, fare attività sportiva e incontrarsi, sempre con le dovute distanze, per gustarsi una ricca colazione o un pranzo con vista sul canale, che anche in questa stagione, mantiene un fascino unico.

Per tutti quanti sarà possibile vivere il Darsenale in fasce orarie del tutto nuove alle quali nessuno era abituato, sarà possibile guardare una partita sul maxischermo o leggere un libro nel nostro beer garden. Noi come sempre faremo del nostro meglio per farvi sentire a casa.

Un saluto a tutti i nostri clienti

Staff Darsenale