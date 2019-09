Quando lo shopping diventa convenienza, vieni a scoprirlo da Tigotà

Dal 23 agosto e per tutto il mese di settembre da Tigotà

Belli, puliti, profumati e … con convenienza! Dal 23 agosto e per tutto il mese settembre, da Tigotà è possibile trovare un vasto assortimento di prodotti per la cura dell’igiene personale e della propria abitazione a prezzi davvero convenienti.

0,99 è il numero chiave: infatti tra gli scaffali del proprio negozio Tigotà di fiducia sono disponibili, a questa modica cifra, molti dei propri marchi preferiti di detersivi, saponi, profumi, trucchi e molto altro ancora.

Il nuovo volantino Tigotà presenta tutte le offerte più interessanti del mese, come l’ammorbidente concentrato ecopack di Coccolino, il detergente per i vetri Vetril e dieci pacchetti di fazzoletti a quattro veli della Tempo. E ancora prodotti di cartoleria come i classici Post-it e le penne Bic, particolarmente utili a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico. Il tutto per meno di un euro!

Ma non solo per la persona, la convenienza prosegue anche sugli articoli per i nostri amici animali come i croccantini per gatti sterilizzati Miglior Gatto da 400 grammi o il cibo per cani di Almo Nature da 300 grammi.

Per tutti i clienti FideliTì sono disponibili ulteriori offerte, come il dentifricio Parodontax whitening ulta clean a 1,99 euro, le salviette multisuperfici igienizzanti da 60 pezzi della Napisan, il profumo aromatico Tesori d’Oriente a 2,99 euro e il detergente intimo Infasil a 1,99 euro. Inoltre, dal 16 al 30 settembre, con una spesa minima di 50 euro, si potranno avere in omaggio trenta pacchetti di fazzoletti.

Sorpresi? Questo è solo l’inizio! Molte altre offerte vi attendono in tutti i negozi Tigotà!