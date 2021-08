Quanto è importante usare i gadget personalizzati per promuovere un’azienda

La diffusione di un brand può dipendere anche dai gadget personalizzati e dalle modalità con le quali essi vengono utilizzati. Grazie a prodotti come gli scaldacollo personalizzati , le chiavette USB, le t-shirt o molte altre tipologie di articoli, non solo i marchi acquisiscono notorietà, ma al tempo stesso si verifica un rafforzamento della relazione con i clienti e con i collaboratori. Gli oggetti scelti a questo scopo possono essere più o meno tradizionali, ma è evidente che la selezione deve essere effettuata prendendo in considerazione la mission e la filosofia aziendali.

Le opportunità di personalizzazione

D’altro canto sono molteplici le occasioni di personalizzazione, per di più forti di una sempre maggiore accessibilità grazie alla comodità e ai vantaggi offerti dai portali specializzati. Volendo si può usufruire di un servizio molto veloce e altrettanto semplice, per ottenere gadget di tutti i tipi, inclusi i capi di abbigliamento personalizzati. Proprio le magliette rientrano nel novero degli articoli promozionali che i marchi tendono a privilegiare. Le t-shirt con le frasi identificative e i loghi oltre a rappresentate delle forme di pubblicità sono a tutti gli effetti capi di abbigliamento versatili da adoperare in molteplici circostanze.

Capi di abbigliamento come gadget promozionali

Quello che conta è saper individuare il capo più adatto in base alla stagione, ma anche valutando il lifestyle dei destinatari del dono. Si spazia dalle classiche t-shirt con le maniche corte, perfette per l’estate, alle confortevoli e accoglienti felpe con il cappuccio, ideali per i mesi invernali. Ma non è tutto, perché si possono citare anche le tute da lavoro, le giacche, i pantaloni, i completi e le uniformi da lavoro: tutti capi che si prestano a essere personalizzati e che non di rado possono anche identificare uno staff di lavoro.

Dove trovare capi di abbigliamento personalizzati

Per trovare capi di abbigliamento e gadget personalizzati di alta qualità ci si può affidare a StampaSì, che nel 2020 è stata annoverata dall’Istituto tedesco di Qualità e Finanza uno dei 500 migliori e-commerce italiani. Questa realtà ha visto la luce grazie all’idea di due imprenditori he hanno colto le grandi potenzialità offerte dal digitale: correva l’anno 2007, e da allora StampaSì non solo è cresciuta, ma si è anche specializzata nella fornitura di gadget. Chi ordina con StampaSì ha la certezza di vedersi consegnare la merce desiderata in tempi rapidi e, soprattutto, senza dover pagare alcuna spesa di spedizione.

Non solo vestiti

Deve essere chiaro, comunque, che i vestiti non rappresentano che una piccola parte delle tante proposte a disposizione. Decisamente trendy si rivelano negli ultimi tempi le borracce, che possono essere realizzate in acciaio o in alluminio e che consentono di tenere i liquidi che vengono versati al loro interno il più possibile freddi o caldi. Di conseguenza, un’azienda che sceglie di regalare una borraccia personalizzata a un dipendente o a un cliente mette a disposizione un prodotto che potrà essere utilizzato in tutti i periodi dell’anno. Inoltre i colori a disposizione sono tanti, mentre le più recenti tecniche di stampa garantiscono la massima visibilità del marchio.

Gli altri gadget

Un discorso simile si può effettuare per le mug e per le tazze, in genere prodotte in porcellana o in ceramica. I formati e le configurazioni disponibili sono pressoché infiniti, e non mancano i modelli che sono dotati di un cucchiaino coordinato. In altri casi è presente un coperchio e a volte è previsto un rivestimento sul quale si può scrivere il nome con il gessetto. In casa o in ufficio, invece, sono utili le penne promozionali, che possono avere la punta dura o morbida; realizzate in metallo o in plastica, si presentano in colori differenti, a seconda delle necessità. Ancora, in questa rassegna vale la pena di menzionare i calendari, grazie a cui è possibile tenere sott’occhio i vari impegni con cui si avrà a che fare nel corso della settimana.

Promozione a basso costo? Ecco che cosa scegliere

La shopper per fare la spesa è un altro dei prodotti che possono essere presi in considerazione dalle aziende che hanno in mente di accrescere la propria visibilità. Sono in auge i modelli realizzati in carta riciclata o in cotone, che sono tessuti ecologici e naturali al tempo stesso, e volendo è possibile aggiungere scritte e disegni di varie dimensioni e di tipologie differenti. Non mancano, poi, le shopper in tessuto non tessuto e quelle in polipropilene, mentre i modelli pieghevoli hanno il pregio di occupare poco spazio perché possono essere riposte quando non vengono utilizzate. I manici possono essere corti o lunghi: nel secondo caso, viene agevolato il trasporto in spalla.