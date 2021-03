Quanto si guadagna come maestra d’asilo e come diventarlo

Se ami i bambini e ti piacerebbe lavorare a contatto con loro, dovresti prendere in considerazione l’opportunità di diventare maestra d’asilo anche perché questa è una figura professionale sempre molto ricercata e potresti guadagnare molto bene. Molti rinunciano a questo sogno perché convinti che sia necessaria una laurea per diventare maestra d’asilo e questo in parte è vero. Esistono però delle figure simili come l’assistente all’infanzia che in pratica svolge mansioni in contesti vicini al mondo dei bambini.

Se dunque non sei in possesso del titolo di studio necessario per fare la maestra d’asilo presso le scuole statali e non puoi partecipare ad un concorso pubblico, puoi sempre diventare assistente all’infanzia. L’unica differenza è che non potrai lavorare negli asili comunali ma solo in quelli gestiti da cooperative, associazioni o privati. Le opportunità tuttavia sono diverse, perché questa figura professionale può operare anche a domicilio presso le famiglie, così come nei centri estivi, nelle ludoteche e nei baby-parking.

Lavori nello stesso ambito che non richiedono una laurea

Per diventare maestra d’asilo e lavorare in una struttura statale è necessaria la laurea. Se però non sei in possesso di questo requisito, puoi svolgere comunque la professione presso enti privati, cooperative e famiglie in qualità di assistente all’infanzia.

Per diventare assistente all’infanzia è sufficiente iscriversi allo specifico corso di formazione che viene proposto da CORSICEF (Centro Europeo di Formazione). Una volta ottenuto l’attestato, sarai in possesso di tutti i requisiti necessari per svolgere la professione sia a domicilio presso le famiglie che in nidi ed asili privati e ludoteche.

Il corso del CEF è interamente online, quindi potrai prepararti per l’esame finale in completa autonomia e al termine del percorso riceverai comodamente a casa l’attestato privato di profitto.

Quanto guadagna un’assistente all’infanzia

Anche se non può lavorare presso asili statali, l’assistente all’infanzia può godere generalmente di uno stipendio più che dignitoso. È difficile fare una stima del compenso in quanto come abbiamo visto i committenti di questa figura professionale possono essere diversi.

In veste di assistente all’infanzia puoi infatti fare la baby sitter qualificata presso le famiglie ed in tal caso lo stipendio dipende strettamente da chi ti assume. Lo stesso discorso vale per quanto riguarda gli asili aziendali, quelli privati e quelli gestiti dalle cooperative. Di certo però in media il compenso per questa figura professionale è molto competitivo.