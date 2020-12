Ramina, semplicemente cucina

A due mesi dalla sua apertura a Ravenna in via Camprini n. 8 (zona Comet), scopriamo Ramina, una piccola gastronomia nata dall’idea delle sorelle Federica e Mariangela Gordini e dalla loro grande passione per la cucina. Pasta fresca (cappelletti, cappellacci di zucca, orecchioni, spoja lorda, strozzapreti, garganelli, gnocchi di patate e tanto altro), pasta abbattuta direttamente da loro per una scorta da tenere in congelatore, biscotteria e dolci al cucchiaio, polpette, piadina romagnola, crackers genuini da consumare in ogni momento della giornata come snack o per accompagnare un pasto, ragù romagnolo, brodo e alcuni tipici antipasti, come la giardiniera di verdure, sono solo alcune delle prelibatezze che propone il negozio. Ma Ramina è molto più di un semplice negozio: è una bottega alimentare con l’anima, il luogo dove trovare sempre la coccola giusta da farsi, è un viaggio dei sensi alla scoperta di vecchi e nuovi sapori. Da un lato la riscoperta delle ricette tradizionali, che si stanno perdendo, dall’altro la sperimentazione di piatti nuovi o rivisitati, con ingredienti semplici, di qualità e del territorio: “Semplicemente cucina”, questo è lo slogan di Ramina, e tutto quanto ruota intorno a questo aspetto così importante della vita. Perché saper cucinare e saper gustare un piatto è un fatto culturale, e la cucina è di per sé cultura e tradizione.

“Aprire in un momento come questo è coraggioso e forse controcorrente, ma da tempo stavamo progettando questa piccola realtà familiare. È un sogno che si realizza quello di poter soddisfare i gusti delle persone, di regalare loro un’esperienza gastronomica, e perché no poter finalmente dare sfogo alla nostra fantasia in cucina – racconta Federica – Abbiamo aperto in sordina, con tanta voglia di lavorare pur sapendo che il momento storico non aiuta, e dopo due mesi abbiamo già dei clienti affezionati! Il passaparola è la nostra forza, in poco tempo abbiamo visto aumentare il giro. La più grande soddisfazione è vederli tornare!”

L’essenza del negozio però non finisce qui: oltre alla vendita al banco da Ramina è infatti possibile pranzare all’interno del locale o all’esterno, riparati dal portico. Prima dell’ultima chiusura dei ristoratori il negozio aveva già avviato questa attività, dal martedì al sabato, con un buon successo. Nell’orario del pranzo, con i suoi pochi tavolini Ramina si trasforma quindi in un ristorantino, esclusivo e intimo, dove mangiare diventa un vero piacere.

“La nostra passione ci ha portato ad approfondire lo studio della cucina. Sono alcuni anni che lavoriamo per aprire Ramina, un luogo che volevamo fosse un angolo culinario dove mettere assieme tutte le nostre idee – racconta Mariangela – Trascorriamo le nostre giornate nel laboratorio di Ramina, dove cuciniamo e realizziamo nuovi prodotti. Diamo sfogo alla nostra fantasia mettendo assieme la tradizione e la sperimentazione. Ora, ad esempio, in collaborazione con l’artista del cioccolato e pasticciera Nicoletta Rustici di Cioccolato Creativo , stiamo preparando i dolci per il Natale come alberi di cioccolato e panettoni artigianali classici con uvetta e arancio candito e cioccolato e amarena. Crediamo molto in queste collaborazioni che portano crescita professionale e personale.”

Per le sorelle Gordini gli ingredienti in cucina sono fondamentali e garanzia di qualità. Per questo scelgono le loro materie prime con cura, scoprendole sul territorio da produttori che sposano la loro filosofia. Così nascono collaborazioni, come quella con Molino Benini per le farine, Macelleria Gabelli per la carne, Mamma Je per le verdure, Gruppo Eurovo, Tenuta Pennita per l’olio e Tenuta Santa Lucia per il vino.

Ramina è aperto dal martedì al venerdì dalle 10.30 alle 17, il sabato dalle 9.30 alle 14 e la domenica dalle 10 alle 13 in via Camprini n.8 a Ravenna.