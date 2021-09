Link Sponsorizzato

Riapertura scuole: nei Conad Superstore “Albergone” (Bagnacavallo) e “Le Cicogne” (Faenza) buoni sconto sugli acquisti in cancelleria

Fino al 30 settembre per ogni 10 euro spesi in materiali scolastici si riceve un buono dello stesso valore da utilizzare per la spesa

di Redazione - 08 Settembre 2021 - 0:01

Nei Conad Superstore “Albergone” di Bagnacavallo e “Le Cicogne” di Faenza è possibile usufruire della bella iniziativa lanciata da Conad per sostenere il rientro a scuola di bambini e ragazzi: fino al 30 settembre per ogni 10 euro spesi in materiali scolastici (libri di testo esclusi) si riceve un buono di 10 euro da poter utilizzare su una spesa minima di 50 euro, fino al 31 ottobre 2021. “Per noi questa promozione ha un valore particolarmente importante perché sostiene il rientro a scuola di bimbi e ragazzi dopo mesi di incertezza: a prescindere da cosa accadrà, si tratta di un piccolo aiuto alle famiglie che si preparano a ripartire, in tutti i sensi” sottolinea Petra Mordini, coordinatrice dei supermercati del gruppo Cofra. Tutti i punti vendita del Gruppo Cofra hanno al proprio interno uno spazio destinato alla cancelleria. A seconda delle dimensioni del negozio, l’assortimento è più o meno fornito. “I materiali di base ci sono dappertutto perché ovunque, soprattutto nei piccoli centri come ad esempio Casola Valsenio, crediamo debba essere garantito l’accesso ai materiali scolastici e alla cancelleria – aggiunge Mordini -. I più forniti sono i Conad Albergone di Bagnacavallo, Le Cicogne di Faenza e Bassette di Ravenna dove è possibile trovare un vasto assortimento anche di astucci e diari. Inoltre, anche a Brisighella, Riolo Terme, Ravenna Bassette, Faenza Le Cicogne e Conselice è possibile acquistare i grembiuli per la scuola”. Promozioni anche sui libri di testo: se si ordinano i libri scolastici presso uno dei supermercati a marchio Cofra Conad si avrà sempre garantito uno sconto del 15%. Così, oltre alla comodità di servirsi nello stesso punto vendita in cui si fa la spesa, si aggiunge la convenienza di Conad. I punti vendita Cofra in provincia di Ravenna: Ravenna

Zona Bassette via Grandi 2 Bagnacavallo

“Albergone” via Albergone 32

“La Pieve” via Fossa 3 Brisighella

Via Baldina 9 Casola Valsenio

Via Roma 39/B Conselice

Via Frattina 11 Cotignola

Corso Sforza 108/6 Faenza

Centro Commerciale “Le Cicogne” via Galilei 4/7

Centro Commerciale “Faenza 1” via Renaccio 1/25 Riolo Terme

Via Dante Alighieri 10