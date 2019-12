RS Components: una delle migliori aziende italiane

Nonostante sia un’azienda di origine londinese, RS Components Italia è arrivata anche nel nostro Paese, fornendo componenti elettronici, di automazione e prodotti per uso professionale. Naturalmente, il suo successo è stato subito sancito dalla vasta gamma di prodotti acquistabili, ormai direttamente online, e dall’alta qualità che li contraddistingue! Proviamo a ripercorrere la storia di questa azienda e la sua espansione sul mercato italiano.

RS Components: un po’ di storia

RS Components fa parte di uno dei maggiori gruppi di componenti elettronici tra Europa ed Asia. In effetti, l’azienda distribuisce più di 5 milioni di prodotti di tutti i tipi per oltre un milione di clienti. Questa multinazionale è giunta in Italia nel 1992, portando con sé un’aria innovativa ancora assente nel nostro Paese!

Attualmente, è distribuita tra le 32 nazioni più importanti del mondo. È possibile tracciare un’importante evoluzione di tale società, diventando una Digital Company a pieno titolo. Cifre importanti aleggiano attorno al nome di una multinazionale così importante: 150 milioni l’anno vengono investiti per supportare un e-commerce di tale portata!

L’RS Components riesce a soddisfare le esigenze sia dei privati e che dei professionisti del settore, proponendo diversi prodotti, come cavi di rete per le telecomunicazioni.

Cavi di rete: quali acquistare con RS

La multinazionale offre un’ampia gamma di cavi di rete, di differenti categorie e misure. Esistono tipologie di cavi, come i cat-5 e cat-5e che, sebbene operino alla stessa frequenza, offrono velocità diverse: 100 Mbps i primi, mentre i secondi arrivano a 1 Gbps.

Per coloro che cercano velocità superiori, possono optare per i cavi di rete Cat 6. Cavi di lunghezza maggiore e con rendimenti rilevanti sono quelli Cat-6e. Queste tipologia di cavi rientra tra le categorie principali che, in realtà, fanno parte di un catalogo più vasto.

L’RS Components, non a caso, si è imposta come punto di riferimento per acquistare fibra ottica, cavi di rete assemblati, prolunghe telefoniche e prodotti simili. Anche i cavi Ethernet sono reperibili tramite questa azienda! Vengono utilizzati per collegare i dispositivi in una rete locale LAN. L’Rs Components offre cavi sottili, più vantaggiosi rispetto a quelli regolari: sono sistemi salva spazio e possono passare in spazi più ristretti!

Perché affidarsi a RS Components?

Coloro che necessitano di prodotti di qualità ma a costi modici, non possono non considerare la multinazionale RS Components, così da ricevere, direttamente a casa, l’articolo desiderato. Ormai, l’azienda è consolidata nel settore da circa 80 anni. Ciò significa che consta dell’esperienza necessaria per offrire solo prodotti migliori ai propri clienti.

Non a caso, l’RS Components è stato riconosciuto come il “Best High Service Distributor” a livello europeo. Tutto ciò, perché la multinazionale non ha fatto altro che allinearsi con lo sviluppo tecnologico della società. Difatti, si tratta di un’azienda contraddistinta non solo da prodotti ottimi in termini di qualità/prezzo, ma che fornisce un servizio clienti ampiamente apprezzato.

Nel catalogo, facilmente consultabile online, appaiono circa 600mila prodotti ben diversificati e realizzati da circa 2500 marchi del settore. I clienti, così facendo, potranno trovare subito l’articolo che desiderano, selezionarlo e riceverlo entro due giorni lavorativi dall’ordine!

I prezzi risultano competitivi sia per clienti privati che acquistano al dettaglio, sia per aziende che necessitano di un numero elevato di determinati prodotti.

L’azienda ha registrato una crescita esponenziale, sia in termini di qualità che di quantità. Una caratteristica essenziale dell’RS Components è l’attenzione fornita ai propri clienti, guidati verso la scelta del prodotto più adatto alle loro esigenze.