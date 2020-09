Scadenze elettorali 2020: autoregolamentazione della pubblicità elettorale sulle nostre testate

Come per l’articolo pubblicato in data 3 gennaio 2020, in occasioni delle scadenze elettorali, anche per il Referendum Costituzionale e per le elezioni amministrative, in programma domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, Tuttifrutti Agenzia di Pubblicità in qualità di editore della testata Ravennanotizie.it e del network ad essa collegato (Romagnanotizie, Cesenanotizie, Forlinotizie, Rimininotizie, Faenzanotizie, Lugonotizie, Cervianotizie) conferma e comunica LA PROPRIA DISPONIBILITÁ A DIFFONDERE MESSAGGI POLITICI ELETTORALI A PAGAMENTO sui propri giornale online alle condizioni sotto riportate, mantenendo inalterate le modalità di pubblicazione e le tariffe.

PREMESSA

In occasione delle pianificazioni pubblicitarie per la propaganda elettorale Tuttifrutti Agenzia di Pubblicità adotterà i principi della Legge N° 28/2000 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per propaganda elettorale sui mezzi di informazione, con particolare riferimento alla Disciplina della “par condicio” e alla Delibera n. 464/19/CONS Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per il Referendum Costituzionale le elezioni amministrative a Faenza fissate per domenica 20 e lunedì 21 settembre

Il Codice di Autoregolamentazione è visibile e accessibile a tutti, utenti e operatori del settore, direttamente su questa pagina ed è disponibile anche presso la sede di Tuttifrutti in via Braille 4 a Fornace Zarattini, Ravenna.

Tutte le inserzioni a pagamento dovranno recare la dicitura “Propaganda elettorale” e l’indicazione del Committente Elettorale, Committente Responsabile o Mandatario.

La pubblicazione avverrà in ottemperanza alle norme di legge che vietano di effettuare pubblicità dal giorno antecedente alle elezioni.

La disponibilità di ciascuna posizione sul giornale on line per i messaggi politici elettorali segue esclusivamente il criterio temporale della prenotazione. Ogni banner o redazionale potrà comprendere foto, messaggio elettorale e dati del candidato (simbolo del partito di appartenenza). Il committente può scegliere se indirizzare il banner o il redazionale verso un sito esterno o una pagina Facebook.

Il banner o redazionale sarà visibile secondo accordi fra le parti.

Non saranno accettate inserzioni dal contenuto testuale o grafico difformi da quanto stabilito da tutte le norme di Legge e dalle disposizioni dell’Autorità Garante per le Comunicazioni vigenti in materia con riferimento particolare, ancorché non esclusivo, alla Legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive norme attuative regolamentari. Pertanto, Tuttifrutti Agenzia di Pubblicità si riserva di verificare i contenuti e i corredi grafici dei messaggi e, ove ritenuti gli stessi difformi dalle previsioni normative dinanzi citate, potrà rifiutarne la pubblicazione.

La pubblicazione di banner, redazionali, interviste o altro non vincola in alcun modo la linea editoriale del giornale online che, dunque, in ogni caso, rimarca la propria autonomia e indipendenza in vista della prossima tornata elettorale.

MEDIA

Tuttifrutti con sede a Fornace Zarattini – Ravenna in via Braille 4, Partita IVA 00238160394, conduttrice della presente testata, con registrazione al Tribunale di Ravenna n. 1334 del Registro Stampa in data 07.07.2009, ai fini della propaganda elettorale, intende destinare alle forze politiche interessate le medesime tipologie di spazi pubblicitari (meglio descritte in seguito) che potranno essere pubblicate sul sito Ravennanotizie.it e sulle altre testate collegate della Romagna, come sopra elencate.

CONDIZIONI ECONOMICHE

La proposta commerciale, secondo quanto disposto dall’art. 3 del Regolamento del Garante, è riservata alle forze politiche, alle liste elettorali e ai singoli candidati che partecipano alla competizione elettorale del 26 gennaio 2020 e prevede quanto segue.

Banner pubblicitari a pagamento su Ravennanotizie.it:

Desktop Banner middleboard 420×200 px + Mobile Banner 320×100 px = 1 settimana 595,00 euro + Iva (100% visualizzazioni a rotazione al 33% su home, rubrica, dettaglio) – costo per 1 giorno 85,00 euro + iva

= (100% visualizzazioni a rotazione al 33% su home, rubrica, dettaglio) – costo per Desktop Banner pushbar 970×90 px + Mobile 320×100 px = 1 settimana 800,00 euro + Iva (100% visualizzazioni a rotazione al 33% su home, rubrica, dettaglio) – costo per 1 giorno 114,00 euro + Iva

Banner pubblicitari a pagamento su ciascuna delle altre testate:

Desktop Banner middleboard 420×200 px + Mobile Banner 320×100 px = 1 settimana 210,00 euro + Iva (100% visualizzazioni a rotazione al 33% su home, rubrica, dettaglio) – costo per 1 giorno 30,00 euro + Iva

= (100% visualizzazioni a rotazione al 33% su home, rubrica, dettaglio) – costo per Desktop Banner pushbar 970×90 px + Mobile 320×100 px = 1 settimana 280,00 euro + Iva (100% visualizzazioni a rotazione al 33% su home, rubrica, dettaglio) – costo per 1 giorno 40,00 euro + Iva

NB: i banner devono essere forniti dall’inserzionista nei formati richiesti a tuttifrutti@tuttifrutti.it o presso la sede dell’Agenzia a Fornace Zarattini di Ravenna in via Braille 4. Nel caso i banner dovessero essere realizzati dalla testata, il costo è di euro 50,00 per il banner mobile + desktop più Iva.

Redazionali a pagamento:

Ravennanotizie.it – € 150,00 cadauno + Iva

Altre testate del network – € 50,00 cadauno + Iva

L’acquisto di un redazionale a pagamento prevede la pubblicazione per un’intera giornata e il collocamento dell’articolo nello spazio riservato in homepage delle singole testate. L’articolo inoltre non avrà data di scadenza, perciò sarà sempre indicizzabile da qualsiasi motore di ricerca e archiviato in una rubrica del nostro giornale.

NB: i materiali dei redazionali (foto, più testo) devono essere forniti dall’inserzionista nei formati richiesti a tuttifrutti@tuttifrutti.it o presso la sede dell’Agenzia a Fornace Zarattini di Ravenna in via Braille 4.

Tutti i prezzi indicati sono al netto dell’IVA di legge. Pertanto in fattura verrà aggiunto l’importo dell’Iva. La pubblicazione avverrà nella homepage del sito prescelto.

Per tutto quanto non meglio specificato si farà riferimento alla normativa vigente.

INFO: 0544.509611