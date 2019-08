Segnali di trading: perché sono così importanti e come interpretarli

Il trading online attira e coinvolge sempre più persone in Italia. Le stime parlano di quasi sei milioni di trader, nel nostro paese; cifra che è destinata a crescere nei prossimi anni grazie alla maggiore informazione sul trading e alla diffusione sempre più capillare del web. Sebbene siano i giovani i “clienti” per eccellenza della rete, sono gli over 40 a rappresentare il profilo tipo del trader mentre, per quanto riguarda la provenienza, il 60% di questi è localizzato nel nord della penisola. Non esiste un profilo standard di trader ma diverse tipologie di investitori che basano il loro operare su sensazioni, segnali, o semplicemente si affidano a trader più affermati che condividono le loro sensazioni. Molti si affidano ai segnali di trading pensando di risolvere tutti i suoi problemi ma non è assolutamente facile distinguere tra segnali affidabili o meno, e non è per niente semplice muoversi tra i segnali di trading senza correre rischi di incappare in servizi fraudolenti.

I segnali di trading affidabili

Trovare un servizio online di segnali di trading affidabili non è semplice ma è possibile stare lontano dai siti truffaldini seguendo semplici passaggi. Un aspetto che si deve considerare necessariamente è lo storico delle operazioni suggerite. Consultare lo storico ci può far vedere le operazioni suggerite e concluse con profitto e, per la legge dei grandi numeri, tendenzialmente chi è riuscito a dare segnali positivi lo farà anche in futuro. È chiaro che molti siti fraudolenti possano manipolare e falsificare il proprio storico e, a tal proposito, è opportuno valutare sempre attentamente le recensioni sui siti che visitiamo. La rete è un mondo pieno di insidie ma è anche un ambiente dove gli utenti individuano i siti poco affidabili e ne segnalano le attività permettendo ai nuovi utenti di poter valutare le recensioni e muoversi in sicurezza.

Gratis o a pagamento?

Per questa domanda non esiste una risposta definitiva, quello che è certo è che alcuni trader preferiscono i servizi a pagamento ed altri quelli gratuiti. I primi spesso sono offerti da trader affermati o “maghi” della finanza e, ad oggi, non esistono veri e propri guru poiché molti di questi servizi a pagamento hanno fatto perdere molti soldi agli investitori. Purtroppo il fatto che i segnali siano dispensati da personaggi famosi del mondo della finanza attira molte persone convinte di fare facili guadagni. I servizi gratuiti sono spesso i più affidabili e piattaforme affermate nel panorama finanziario italiano e internazionale concedono questi servizi ai propri clienti senza chiedere soldi in cambio. Alla fine ciò che interessa è il profitto che si riesce a generare per cui potrebbe essere sufficiente iniziare con segnali di trading gratuiti e solo successivamente affidarsi ad un servizio a pagamento, se non si riesce proprio a farne a meno.

Come evitare di perdere denaro

In ultima analisi bisogna considerare che la priorità di chi investe è non perdere denaro e muoversi con poca cautela potrebbe essere un rischio. Esistono piattaforme che offrono conti demo per iniziare a fare pratica nel mondo del trading e questi servizi possono essere anche un efficace banco di prova per testare l’affidabilità dei segnali di trading. Offrire segnali di trading gratuiti, conti demo e avvisi di rischio, rappresenta una sicurezza in più per i trader neofiti a testimonianza dell’affidabilità di servizi che rispettano le norme stabilite dallo Stato e garantiscono la sicurezza e la privacy degli utenti. Non esistono facili guadagni né favole a lieto fine nel mondo della finanza; è facile farsi attirare da chi promette il successo assicurato ma spesso l’onestà arriva da chi, con molta più cautela, ci offre una strada in cui si preferisce metterci in guardia dal perdere i nostri soldi.