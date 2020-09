Semi di sesamo: proprietà e benefici per la salute

I semi di sesamo sono ricchi di proprietà nutritive e benefiche per l’organismo. Sono caratterizzati dal sapore orientale, rendono qualsiasi ricetta gustosa e appetibile sin dal primo morso.

Di origine orientale, i semi di sesamo nascono in Cina e in India e derivano da un frutto speciale che contiene tutti i semi al suo interno. La pianta si trova anche nel Sud Italia, in particolar modo in Sicilia e in Calabria e appartiene alla categoria di quelle piante definite, per le loro particolari peculiarità, “salutari” (scopri qui qualcosa in più sugli alimenti salutari).

I principi nutritivi dei semi di sesamo

Questi semi contengono proprietà benefiche molto importanti, come il calcio, i sali minerali, le proteine, lo zinco, il fosforo e il ferro. Sono ottimi per la salute del fegato e dell’intestino, migliorano la circolazione sanguigna e aumentano i valori del colesterolo buono. Al loro interno troviamo un alto contenuto di minerali, proteine e carboidrati.

Nei semi di sesamo sono presenti una grande quantità di proteine, carboidrati e grassi, rispettivamente nelle seguenti percentuali: 18%, 20%, 50%. Questi elementi conferiscono un alto contenuto calorico ottimo per il benessere del corpo.

All’interno dei semi di sesamo troviamo anche numerosi minerali come il magnesio, ferro, selenio, potassio, fosforo e calcio.

Come consumare i semi di sesamo

Utilizzati soprattutto in cucina, per realizzare panature, condire insalate e ottime nelle zuppe, i semi di sesamo possono essere mangiate in tanti e diversi modi. Ottime per uno spuntino di metà giornata, con yogurt, cereali e frutti.

Per la cena o un pranzo, i semi di sesamo sono perfetti da unire con la carne e con il pesce, per ricette calde e fredde. Per gli amanti del cibo vegetariano, questi semi sono indispensabile per creare un ottimo Hummus.

Ideali da inserire in una dieta equilibrata per chi vuole perdere peso, perché migliorano la digestione e accelerano il metabolismo. Grazie all’alta quantità di ferro e calcio, sono in grado di donare tanta energia, quindi ottimi da stuzzicare qualche ora prima di fare palestra, a colazione o per merenda. Inoltre, rendono forti le ossa, i denti e proteggono dalle mlattie come l’osteoporosi.

Come fare un filetto di pesce gratinato con semi di sesamo

Ecco una ricetta salutare, gustosa e ottima da cucinare per una cena, prevede l’utilizzo del filetto di pesce e pochi ingredienti: filetto di pesce impanato con semi si sesamo. Il filetto di pesce può essere di qualsiasi tipologia di pesce come orata, alici, sgombro o lanzardi sfilettati, ottimi da cucinare al forno.

Come prima fase è necessario sciacquare i filetti di pesce con l’acqua corrente e lasciarli umidi. Nella fase successiva, si versa un goccio di olio sulla pirofila e la si muove per distribuirla bene.

Successivamente, ricoprite i filetti con i semi si sesamo, una manciata di sale e con altri semi presenti in casa, come i semi di lino. Si lascia in cottura per circa 15 minuti con il forno acceso a 180 gradi.

La stessa ricetta può essere fatta anche in una padella antiaderente, insieme ad altri ingredienti come pomodorini e capperi.