Servizio Civile Universale, 26 i posti disponibili con i progetti di Confcooperative Romagna

E’ stata prorogata al 15 febbraio la data ultima per fare domanda per il Servizio Civile Universale. Con Confcooperative Romagna sono stati finanziati quattro progetti per un totale di 26 posti disponibili. Possono fare domanda giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, ai quali spetta un compenso di 439,50 euro netti mensili per una durata totale del servizio di 12 mesi.

Il Servizio Civile offre un’ importante esperienza formativa e di cittadinanza attiva all’interno delle comunità, consente ai giovani di inserirsi in una rete di relazioni e può anche essere un’opportunità per acquisire competenze spendibili poi nel mondo del lavoro.

I quattro progetti che vedono coinvolte cooperative sociali aderenti a Confcooperative Romagna prevedono l’inserimento in attività di programmazione, assistenza e progettazione di percorsi di animazione e inclusione sociale rivolti a anziani e soggetti fragili, persone con disabilità e minori. Il progetto “Animiamoci!” prevede attività di assistenza e animazione per anziani con la cooperativa Asscor di Ravenna (5 posti di cui 2 riservati a giovani che abbiano come valore ricavabile da Isee una soglia inferiore o pari a 10mila euro); “Educare per costruire resilienza” propone servizi educativi per l’infanzia nei nidi e scuole dell’infanzia gestiti dalle cooperative sociali Progetto Crescita e Service Web a Ravenna, Sant’Agata sul Santerno, Rimini e Santarcangelo di Romagna (6 posti, 2 dei quali riservati a giovani che abbiano come valore di riferimento ricavabile dall’ISEE la soglia inferiore o pari a 10mila euro); “Orto insieme” è legato al mondo dell’agricoltura sociale e finalizzato ad attività di inclusione sociale con le cooperative La Pieve di Ravenna e Il Mulino (4 posti di cui 2 riservati a giovani in possesso di un titolo di studio non superiore al diploma di scuola Secondaria inferiore); “Si può fare!” prevede a sua volta attività di assistenza e animazione rivolte a persone disabili e coinvolge 4 cooperative sociali: Akkanto di Santarcangelo di Romagna, Progetto Crescita e La Pieve di Ravenna, Cuore 21 di Riccione. (11 posti, 2 dei quali riservati a giovani che abbiano come valore di riferimento ricavabile dall’Isee una soglia inferiore o pari a 10mila euro). Per ulteriori informazioni contattare Simone Righi allo 0544 37171 e all’email righi.s@confcooperative.it.