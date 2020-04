Sindrome di Brugada: la patologia cardiaca di cui si parla sempre più

La Sindrome di Brugada è una patologia cardiaca molto particolare di cui si sta parlando sempre più spesso negli ultimi tempi: tristi episodi di cronaca, infatti, raccontano di persone giovani e in ottima salute, magari anche sportive, che perdono tragicamente la vita in modo improvviso, e spesso in tali casi è proprio tale condizione cardiaca a causare l’improvviso decesso.

Questa malattia è molto temuta non solo perché, come detto, può rivelarsi perfino letale, ma anche perché è piuttosto subdola: essa infatti è in genere del tutto asintomatica e non può essere colta tramite un semplice elettrocardiogramma.

Cos’è la Sindrome di Brugada e come si manifesta

Senza approfondire oltremodo gli aspetti medici, su cui solo un professionista potrebbe pronunciarsi con cognizione di causa, si può affermare che la Sindrome di Brugada è una tipologia di fibrillazione che consiste sostanzialmente nel malfunzionamento di una membrana che riveste le cellule del cuore.

Tale difetto cardiaco, come si diceva, è in genere asintomatico, tuttavia può causare delle problematiche improvvise che i medici sono soliti definire un vero e proprio corto circuito, un paragone, questo, molto adatto ad una malattia che può purtroppo portare alla morte improvvisa.

Parallelamente al caso più estremo che, come detto, corrisponde alla morte immediata, vi possono essere anche altre manifestazioni, come ad esempio degli svenimenti: fenomeni come questi devono sicuramente allarmare e spingere la persona a richiedere un consulto medico.

Lo stile di vita non ha alcun tipo di influenza su questa condizione, trattandosi di un difetto generico, e un altro aspetto che merita di essere rimarcato è il fatto che questa condizione cardiaca è spesso ereditaria.

La grande importanza della prevenzione

Sulla base di quanto detto, dunque, è sicuramente molto importante la prevenzione: l’elettrocardiogramma tradizionale non è sufficiente per poter smascherare la Sindrome di Brugada, ragion per cui può essere determinante sottoporsi ad una visita cardiologica più approfondita presso un centro specializzato come Ionoforetica.

La Sindrome di Brugada può purtroppo colpire chiunque, ma dal momento che, come detto, tende ad essere ereditaria, è particolarmente importante che si eseguano delle analisi cardiologiche approfondite nel caso in cui si siano registrati dei casi tra i propri parenti.

La prevenzione dev’essere la parola d’ordine, dunque, ma nel caso in cui si dovesse rilevare la presenza di tale condizione, come ci si muove?

Le novità relative alle terapie

Bisogna sottolineare che la Sindrome di Brugada è una patologia che è stata scoperta solo in tempi relativamente recenti: di essa si parlò nella prima volta nel 1988 in alcune importanti riviste mediche, tuttavia la ricerca è tutt’oggi molto attiva a tale riguardo, soprattutto per quel che riguarda le possibili soluzioni terapeutiche.

Fortunatamente, negli ultimi tempi, non sono mancate delle novità interessanti riguardanti la Sindrome di Brugada e da questo punto di vista meritano una menzione speciale le tecniche cosiddette di ablazione, le quali sono in grado di garantire dei risultati molto preziosi.

Non è corretto parlare, in questi casi, di “guarigione” dalla Sindrome di Brugada, tuttavia l’effettuazione di questi interventi di chirurgia cardiaca può restituire la paziente una condizione di piena normalità e soprattutto può scongiurare l’eventualità che si verifichi il temuto “corto circuito”.