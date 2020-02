Sottacqua Diving School, ripartono i corsi per aspiranti Sub

Riparte la stagione invernale dei CORSI SUB organizzati da Sottacqua Diving School. Lo storico circolo di Amici ed amanti dell’attività subacquea, nato da un’idea di Raffaele Arpaia, dopo tanti anni di attività a Forlì e a Lugo, da qualche anno è ormai una realtà affermata anche a Ravenna. Nella piscina di Porto Fuori, all’interno del Centro Sportivo Aquae Sport Center, l’Associazione Sportiva permetterà di vivere l’emozione dell’attività subacquea attraverso un percorso di lezioni teoriche e pratiche in vasca SUB. Il tutto ad un prezzo speciale! Dall’Open Water Diver, quest’anno proposto a 150€, fino ai livelli più alti e complessi, compresi quelli di Istruttore, niente è precluso per chi ha voglia di affrontare il mondo sommerso con pinne, maschera e bombole cariche di aria…

Per i corsi di primo livello (Open) sono previste almeno sei lezioni teoriche, almeno sei lezioni di piscina a cui seguirà l’esame in mare a fine corso (4 immersioni). E’ inoltre possibile per chiunque effettuare una prima prova completamente gratuita raggiungendo le diverse strutture dove il Sottacqua Diving School è presente e opera. I corsi SUB non hanno limiti di frequenza. Dai 10 anni in su (per partecipare ai corsi serve l’attestato medico di sana e robusta costituzione), chiunque può provare l’ebrezza e la sensazione straordinaria di poter respirare in tutta tranquillità e sicurezza nell’acqua.

Le strutture in cui il Sottacqua Diving School opera in Romagna sono tre. Oltre alla piscina Comunale di Forlì e a quella Comunale di Lugo, a Ravenna tutti i giovedì sera i futuri subacquei potranno frequentare i corsi nello splendido impianto “AQUAE SPORT CENTER di Porto Fuori”, in via Francesco Berretti 55.

La didattica scelta e che da anni supporta l’insegnamento della pratica subacquea da parte dello Staff del Sottacqua Diving School è RAID, con brevetti internazionali riconosciuti dagli standard mondiali “RSTC e ISO “. Il Circolo Sottacqua Diving School offre inoltre la possibilità, aperta a tutti i subacquei di qualsiasi gruppo e didattica, di poter partecipare alle diverse uscite e gite durante l’anno a prezzi incredibili! Viaggi SUB che permetteranno di scoprire le meraviglie underwater dal Mediterraneo agli oceani e mari più belli e vivi del mondo. Per ulteriori informazioni su corsi, attività e offerte è possibile consultare il sito www.sottacquasub.com oppure contattare Massimo Mingozzi al 347/26300047.