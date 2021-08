Spedizioni sicure: come preparare i pacchi

Fare acquisti online è pratica quotidiana e abituale per la maggior parte dei consumatori. Non esistono solo i grandi ecommerce, ma anche realtà più piccole che sono sbarcate sul web. Se a questo aggiungiamo la necessità di inviare pacchi o buste di documenti anche fra privati, ne consegue che sapere come preparare un pacco per la spedizione è ormai diventata una esigenza.

Anche perché non sempre si ricorre all’ufficio postale, dove il commesso di turno poteva dare indicazioni e suggerimenti. Oggi ci si affida ai corrieri che ritirano il pacco al domicilio o presso la vostra attività; a maggior ragione, deve essere confezionato nel migliore dei modi.

Nessuna paura, basta qualche accorgimento per diventare rapidi ed esperti nel preparare buste e pacchi perché la spedizione arrivi a destinazione in modo puntuale e veloce.

Il materiale occorrente

Prima ancora di accingervi a preparare la vostra spedizione, rifornitevi di tutto il materiale. Se dovete inviare piccoli oggetti o documenti, meglio utilizzare le buste imbottite di varie misure. Per oggetti più grandi, degli scatoloni, anche usati.

Per scrivere l’indirizzo, utilizzate etichette per le buste piuttosto che il pennarello indelebile sulla carta; è più chiaro e più sicuro.

Mentre le buste sono dotate di adesivo incorporato per la chiusura, per i pacchi utilizzate nastro adesivo di alto spessore, trasparente o marrone. Infine, tenete a disposizione materiale da imballaggio per gli oggetti fragili; può essere carta ondulata, polistirolo oppure fogli di pluriball.

La preparazione della confezione

Quando dovete inviare un pacco, potete anche utilizzare scatoloni o buste già utilizzate in precedenza. E’ anche una scelta ecologica, ma è importante che riusciate a rimuovere tutte le informazioni preesistenti. Se ci sono etichette, rimuovetele, anche con una sciogli colla se necessario. Se ci sono scritte, copritele con una nuova etichetta. Non lasciate spazio al dubbio: chi trasporta il vostro pacco può confondersi, e la spedizione prendere una strada sbagliata.

L’indicazione dell’indirizzo

E’ ovvio che il pacco debba contenere l’indirizzo della destinazione, che poi copierete anche sul documento di trasporto. Ma assicuratevi che siano riportate tutte le informazioni necessarie a individuare la destinazione finale. Se necessario, aggiungete scale, interni e citofoni; meglio una indicazione di troppo, che un pacco in giacenza per non aver trovato il destinatario.

Ma dato che l’imprevisto è sempre in agguato, non dimenticate mai di aggiungere l’indirizzo del mittente. Se proprio la spedizione non dovesse andare a buon fine, almeno recupererete la merce.

Sicurezza nella consegna

Soprattutto se state spedendo documenti importanti o merce preziosa, aggiungete qualche elemento in più che garantisca la sicurezza. Per esempio, ponete un sigillo sulla chiusura della busta. Oppure utilizzate un nastro adesivo con il vostro marchio, o ancora apponete a penna la vostra firma; chi lo riceve saprà che nessun altro lo ha aperto prima di lui.

Se poi inviate oggetti di alto valore economico, pensate a sottoscrivere una assicurazione prima della partenza. Un investimento che vi permetterà di stare tranquilli contro ogni evenienza.