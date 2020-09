Ti sposi nel 2020 a Ravenna? Ecco perché le tue foto matrimoniali saranno più belle

Monumenti bellissimi, mosaici straordinari e l’affascinante costa: sono solo alcune delle bellezze che ha da offrirti la bellissima Ravenna.

Sappiamo bene però, che questa città d’arte romagnola è sempre popolatissima da visitatori e turisti, e talvolta scattare le foto matrimoniali nelle località più belle è difficile o addirittura impossibile.

Nel 2020 però, l’emergenza sanitaria ha limitato il turismo, e le norme che vietano gli assembramenti hanno dato forma ad una Ravenna più libera e godibile.

Questa è una bella notizia: per il tuo fotografo Ravenna sotto questa nuova luce, sarà l’ispirazione per un book fotografico matrimoniale senza eguali.

Ma cerchiamo di capire meglio perché.

Foto matrimoniali uniche in una Ravenna irripetibile

Tante coppie, scoraggiate dalla situazione generale anomala, hanno deciso di rimandare il loro matrimonio all’anno prossimo.

Forse per paura che la cerimonia non avrebbe soddisfatto le loro aspettative o perché temevano di non poter realizzare le foto giuste.

In realtà sposarsi a Ravenna in questo particolare 2020 potrebbe avere anche dei risvolti positivi, specialmente per quanto riguarda il book fotografico nuziale.

A riguardo abbiamo voluto chiedere un parere ad un noto fotografo matrimonialista di Ravenna, Matteo Scorza, che ha già collaborato con varie coppie di novelli sposi anche durante il 2020.

Il fotografo Scorza ci ha rivelato che alcune coppie inizialmente erano un po intimorite dall’idea di scattare le loro foto nuziali in una Ravenna così diversa, ma già dopo aver visitato le prime location e aver realizzato i primi scatti qualcosa è cambiato.

Ecco le sue parole:

“Era come se il tempo si fosse fermato, Ravenna si è trasformata in un contesto più intimo, che ha permesso alle coppie di sentirsi ancora più speciali. Vedere l’emozione delle coppie che sono riuscite ad avere le loro foto nuziali anche nelle location solitamente più affollate, mi ha permesso di realizzare degli scatti unici.”.

Quindi non solo le località di Ravenna più amate dagli sposi hanno un aspetto più intimo e riservato, ma la minor affluenza dei turisti ha reso possibile scattare qualche foto anche nelle location che solitamente sono più difficili da raggiungere.

Questo significa poter avere nel proprio album fotografico nuziale dei ricordi unici ed irripetibili in altri periodi.

Ravenna città: foto tra la storia millenaria per celebrare l’amore eterno

Ravenna è una città speciale, basta passeggiare tra le sue vie per poter ammirare il frutto di secoli di storia, arte e cultura.

E’ una città che può essere paragonata ad un gioiello intramontabile e che in questo periodo di calma generale sembra quasi magica ed incantata.

Insomma, è il posto ideale per celebrare le nozze di due innamorati che non si sono fermati nemmeno davanti alle minacce di una pandemia.

Ti stai chiedendo dove potresti scattare le foto del tuo matrimonio?

Innanzitutto tu e il tuo consorte potreste individuare dei luoghi a voi particolarmente cari, come il punto della città in cui vi siete conosciuti o magari un luogo in cui avete vissuto dei momenti speciali.

Per il resto potreste chiedere dei consigli: per un bravo fotografo Ravenna è lo scenario ideale per realizzare degli scatti romantici, e sarà facile darvi qualche consiglio dopo aver conosciuto un po’ i vostri gusti.

Quest’anno in particolare, tra l’altro, le possibilità di scegliere delle location speciali in città aumentano:

potreste scegliere uno dei più bei palazzi per il momento della cerimonia, in modo tale da immortalare lo scambio degli anelli con una cornice unica e da togliere il fiato;

sarà più facile realizzare degli scatti variopinti anche in prossimità degli speciali mosaici della città (solitamente troppo affollati);

anche le località un pò più distanti saranno più facili da raggiungere grazie alla viabilità più fluida, per scattare delle foto tra i palazzi più belli e le torri, che daranno un carattere fiabesco ai vostri ricordi di nozze.

Insomma a Ravenna le possibilità di realizzare delle foto favolose sono tantissime, ma nel 2020 sono ancora di più!

Il blu del mare per incorniciare gli scatti più romantici

Oltre agli affascinanti monumenti e i particolari scorci del centro storico, che danno un tocco di eleganza alle foto nuziali, se ti sposi a Ravenna, dovresti prendere in considerazione anche di fare qualche scatto in prossimità del mare.

Sia i porticcioli che la spiaggia, con le affascinanti dune di sabbia, grazie alle mani sapienti di un bravo fotografo, possono essere lo sfondo ideale per le tue foto matrimoniali preferite.

Pensi di scartare questa ipotesi perché temi di perdere troppo tempo in mezzo al traffico?

Dimentica questa idea, perché quest’anno la viabilità è molto più fluida, i turisti sono meno e raggiungere la costa sarà molto più semplice e veloce.

Ma non solo, gli scatti nel litorale saranno ancora più belli, perché le spiagge sono più libere del solito e anche i porticcioli hanno un aspetto più intimo rispetto agli anni precedenti.

Dunque approfitta del blu del mare a due passi dalle tue nozze a Ravenna, e impreziosisci il tuo album fotografico anche con la bellezza del Mediterraneo, che contrasterà col bianco dell’abito da sposa ed esalterà i vostri sentimenti nel giorno più speciale della vostra vita.

Come vedi, la calma di questo anomalo 2020 in realtà è un’ottima occasione per realizzare degli scatti matrimoniali stupendi.

Ora non ti resta che rivolgerti ad un fotografo di Ravenna e iniziare ad organizzare in anticipo le tappe da visitare per realizzare un book fotografico memorabile, che questo 2020 renderà ancora più speciale!