Torna la gavetta per il pranzo in ufficio: l’indagine di Coldiretti

Il virus covid-19 ha cambiato la vita a tutti e praticamente ogni aspetto della nostra quotidianità ha subito dei mutamenti rispetto a prima. Ci sono tantissimi esempi che si palesano nella nostra testa pensando a cosa facevamo prima a cui ora siamo costretti a rinunciare per colpa delle restrizioni per limitare il contagio. Bar e ristoranti sono chiusi in tante regioni d’Italia o comunque hanno deciso di non riprendere l’attività perché non è così facile organizzare un’apertura al volo in base ai dati.

Il sondaggio di Coldiretti

Non si tratta solo di rinunciare a cena fuori con amici, familiari e partner ma anche del cambiamento della pausa pranzo in ufficio. Secondo un sondaggio di Coldiretti, è tornata di moda la gavetta per portare il pranzo da casa. Il 53% degli italiani ha riscoperto la schiscetta scaldavivande elettrico per portare il pranzo in ufficio. Invece, il 27% degli intervistati riesce ad andare a casa durante la pausa pranzo. Solo il 9% va ancora al bar o ristorante come un tempo, ovviamente misure restrittive permettendo. Solo una piccola parte si reca al bar per l’asporto, cioè il 5%. Le consegne in ufficio riguardano solo il 2% degli italiani. Infine, il restante 4% sfrutta la mensa interna.

Un nuovo modo di intendere la pausa pranzo

Insomma, più della metà degli italiani che lavora in ufficio ha riscoperto il pranzo consumato alla scrivania che presenta comunque diversi vantaggi. Il primo è la sicurezza, evitando di dover frequentare bar e ristoranti. Inoltre, aiuta ad accorciare la pausa per il pranzo, riuscendo ad uscire prima dall’ufficio. Si tratta di un sistema più economico ma anche salutare per avere la certezza di consumare un pasto sano, bilanciato e completo che rientra nel regime dietetico.

I risvolti sul settore

Tutta questa situazione ha evidentemente portato pesanti risvolti sulla settore della ristorazione. Coldiretti ha stimato perdite intorno ai 41 miliardi di euro per l’anno 2020. Le motivazioni non sono da ricercare solo nel lockdown ma anche nella costrizione a un orario ridotto, all’aumento dello smartworking e anche allo stop del turismo che portava un grande flusso di clienti in bar e ristoranti.

Sebbene in alcune regioni di Italia i dati del contagio consentano una riapertura, seppur limitata nell’orario, molti hanno scelto di non riaprire perché queste attività non possono essere organizzate da un momento all’altro, come invece capita per negozi di abbigliamento, elettronica, casalinghi, etc. Il rischio è quello di essere costretti nuovamente a una chiusura in seguito a un peggioramento dei dati, dovendo quindi rimandare a casa i dipendenti e buttare la spazzatura tutti i prodotti acquistati.

Anche se l’asporto e le consegne a domicilio sono permesse su tutto il territorio, è evidente che non funzionano allo stesso modo tra grandi città e piccoli centri. Sono infatti i bar e i ristoranti di periferia a fare più fatica in questo periodo.