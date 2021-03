Trading online: grande successo per le app, ma quali sono le migliori?

I mercati finanziari sono oggi più accessibili grazie alle app di trading online, strumenti innovativi e versatili sempre più apprezzati dai trader. Il successo di broker online come eToro, Capital.com e Plus 500 è dovuto in parte al trading mobile, infatti si tratta di una soluzione molto apprezzata dagli investitori retail.

Ovviamente, non tutte le app di trading offrono gli stessi servizi e la medesima qualità, per questo motivo è importante scegliere un’applicazione adatta alle proprie esigenze. In questo caso è opportuno provare il software con un conto demo, per testare la piattaforma mobile e valutarne tutte le funzionalità in modo accurato.

Per non perdere tempo è possibile restringere la ricerca con i consigli degli esperti, ad esempio analizzando le migliori app per il trading online selezionate dagli specialisti di Guidatradingonline.net. Un aspetto importante, infatti, è rivolgersi solo ed esclusivamente a servizi di broker autorizzati, in possesso dei requisiti previsti dalle normative di legge e con una reputazione solida nel settore.

Cosa valutare in un’app di trading online?

Nonostante siano molto popolari al giorno d’oggi, le app di trading devono essere scelte con attenzione affinché possano garantire un supporto adeguato nel trading. Non si tratta infatti di semplici app da scaricare sul proprio smartphone, ma di applicazioni che permettono di accedere ai mercati finanziari e investire in tantissimi asset.

Per questo motivo bisogna scegliere in modo consapevole l’app giusta, valutando non solo l’applicazione ma anche tutti i servizi proposti dal broker presso il quale si apre il conto di trading. Ad esempio, è essenziale analizzare le commissioni di trading, il tipo di asset su cui è possibile investire, quali sono i mercati accessibili e gli strumenti messi a disposizione dall’intermediario per l’analisi finanziaria.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, invece, l’app deve avere un’interfaccia semplice da usare, con una grafica user-friendly che renda l’utilizzo delle varie funzionalità veloce e intuitivo. Inoltre, l’applicazione finanziaria deve essere aggiornata regolarmente dall’operatore, per garantire standard di sicurezza elevati e tecnologie sempre attuali, rimanendo in linea con le ultime novità del settore.

Il conto demo è fondamentale per studiare tutte queste caratteristiche, allo stesso tempo permette di controllare anche gli aspetti operativi, per vedere come l’applicazione si comporta anche in momenti di stress sui mercati con picchi degli ordini. Per offrire un sostegno concreto, l’app deve rimanere sempre attiva e consentire una gestione delle operazioni funzionale e rapida, quindi oltre ai fattori tecnici è indispensabile mettere alla prova l’app di trading online per capire come effettivamente funziona.

Trading mobile o desktop: qual è la soluzione più efficiente?

La forte crescita del trading dai dispositivi mobili fa pensare che le piattaforme desktop siano destinate a scomparire, tuttavia non è così, in quanto nella maggior parte dei casi le applicazioni sono un’integrazione del software principale. Per investire e analizzare i mercati in modo professionale, infatti, è inevitabile usare il programma per il pc, più efficiente e completo per svolgere questo genere di attività.

Le app di trading sono utili per chi vuole appena fare qualche operazione, oppure come supporto alla piattaforme desktop, in quanto assicurano la massima accessibilità da qualsiasi luogo ci si trovi e in ogni orario della giornata. In questo modo è possibile leggere le news finanziarie, controllare una posizione o verificare la quotazione di un asset senza usare il computer, anche fuori casa e in momenti in cui non è possibile accedere al pc.

La presenza di un’applicazione per il trading online fornisce senz’altro maggiore tranquillità a un trader, poiché in ogni istante si possono verificare il portafoglio e gli andamenti, un aiuto importante per gestire meglio le emozioni. Con un conto presso un broker online, infatti, è sempre incluso l’accesso all’intera gamma di tecnologie dell’operatore, quindi si possono utilizzare tutti i software proposti dalla società.

Ciò consente di avere un’ampia scelta di soluzioni per il trading, adoperando per ogni esigenza il programma più adatto a quella specifica necessità. Senza dubbio le app di trading stanno riscuotendo un grande successo in questo momento, ad ogni modo è fondamentale valutare sempre il servizio completo del broker, non limitandosi alle funzionalità dell’applicazione ma considerando tutta la proposta dell’intermediario.