Trading online: I migliori Asset sui quali investire

Il trading online è un settore molto ampio e complesso, infatti sono presenti molti asset su cui investire, la scelta è varia e accontenta tutte le tipologie di traders.

Data la grande alternativa è importante fare una ricerca sui migliori asset dove investire e con le strategie adeguate, nell’ultimo anno tra gli asset maggiormente tradati abbiamo riscontrato le azioni e le criptovalute.

Per entrare nel mondo del trading è importante scegliere un broker serio e conforme alle direttive europee. Sono molte le piattaforme “truffa” che una volta iscritti vi sommergeranno di messaggi, telefone, e-mail per farvi investire cifre sempre più alte, perciò prima di procedere all’iscrizione verificate i seguenti punti:

Un broker deve essere iscritto ai registri dell’ESMA, avere le regolamentazioni della CySEC e CONSOB:

Una piattaforma è opportuno che vi dia la possibilità di accedere al conto demo;

Un broker vi deve assicurare la possibilità di depositare e prelevare tramite i migliori sistemi internazionali;

La piattaforma che andrete a scegliere deve essere chiara nelle comunicazioni e non tenere nascoste delle clausole inerenti ad ulteriori spese.

Con questi dati potete già effettuare una cernita così da iscrivervi solo a broker seri.

Nel prossimo paragrafo tutti gli asset disponibili nel trading

I mercati presenti nel trading online

In questo paragrafo scopriremo in modo approfondito quali sono i mercati presenti nel trading online.

Tutti i mercati su cui potete fare trading online:

Trading sulle Materie prime;

Trading sul Forex;

Trading sulle Criptovalute;

Trading sul mercato Azionario;

Trading sugli Indici;

Trading sui Metalli.

Come notate c’è l’imbarazzo della scelta, in ogni categoria ci sono moltissimi titoli, materie prime o criptovalute da scegliere per fare le vostre speculazioni con i CFD.

Come investire nelle Materie prime

Le materie prime sono alla base del trading, questo asset è sempre molto amato sia da traders professionisti che non. Quando parliamo di materie prime intendiamo il grano, il petrolio, il cotone, lo zucchero ecc.

Per fare trading sulle materie prime vi consigliamo di eseguire un’attenta analisi, ci sono due tipologie di analisi da compiere una si chiama analisi fondamentale ed una tecnica. Per quanto riguarda questo asset è molto importante prestare attenzione a tutte le news.

Ad esempio se si vuole investire nel grano coltivato in un determinato stato è molto importante verificare tutto quello che può avere a che fare con tale prodotto, come i costi di import export, la situazione metereologica, la richiesta da parte degli utenti ecc. Questa si chiama analisi fondamentale, il nostro consiglio è quello di fare pratica tramite il conto demo della piattaforma scelta.

Perché fare trading su Forex

Forse il Forex è il mercato più amato, pensate che viene denominato il mercato che non dorme mai, detto questo è deducibile che si può investire 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Le valute sono il mercato che muove la maggior parte dei volumi di trading, molto interessante in questo caso è verificare prima di investire la situazione del paese, sia la sua stabilità governativa che socio – economica.

Le maggiori coppie valutarie:

EUR/USD;

USD/JPY;

AUD/USD;

GRP/JPY;

GBP/USD.

Queste sono le maggiori coppie valutarie oltre a questo ce ne sono altre, chiamate minori ed esotiche.

Le Critpovaute sono un buon investimento?

Prima di addentrarci nell’argomento possiamo rispondervi che fare trading sulle criptovalute è senz’altro un buon investimento.

Eseguire il trading sulle criptovalute ci preserva nell’affrontare in modo diretto la volatilità di questo asset, come invece capita se si sceglie di acquistarle.

Le criptovalute sono di certo il futuro ed investire tramite il trading online su di esse è ottimo, a patto che utilizzate le tecniche del money management per arginare le possibili perdite,

Quali sono le azioni più interessanti e perché scegliere il trading azionario

Tra i molteplici asset è bene soffermarci sulle azioni, investire nelle azioni è una scelta presa da moltissimi traders ogni giorno. Ci sono azioni di qualsiasi genere, ad esempio nell’ultimo anno e mezzo le azioni delle case farmaceutiche che lavoravano per la realizzazione del vaccino anti COVID-19 sono state prese d’assalto da milioni di traders, i quali si sono portati a casa ottimi profitti.

Per investire nel mercato azionario è molto importante non trascurare le news e fare delle attente analisi sui titoli.

Cosa sono gli indici e quanto è vantaggioso fare trading su di essi

Gli indici sono dei panieri di titoli azionari, il loro valore rappresenta una sorta di statistica la quale monitorizza le eventuali variazioni di valore dei singoli titoli. Investire negli Indici è di per sé un’attività meno rischiosa.

I metalli come bene di rifugio

L’ultimo asset sono i metalli, molte volte vengono assemblati alle materie prime, ma non sempre, i metalli rappresentano i beni di rifugio e l’oro è sempre stato in prima fila, di solito gli investimenti che vengono fatti sono a lungo termine.

