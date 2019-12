Trading online: la guida per cominciare

Che l’attività di trading online sia in continua espansione e che il numero di traders aumenti di giorno in giorno, ormai, è un dato di fatto chiaro a tutti. Che una percentuale consistente di essi sia determinata dagli italiani, invece, risulta abbastanza sorprendente.

Stando alle recenti statistiche, gli italiani che scelgono di aprire un conto online per investire in attività di trading sono circa 6 milioni, prevalentemente provenienti dal nord Italia e di età superiore ai 40 anni.

Queste statistiche ci consentono di confermare che, negli ultimi anni, il mondo degli investimenti in borsa è diventato accessibile a tutti e che non è più necessario disporre di grossi capitali o essere degli esperti nel settore per investire.

Trading online: cos’è e come funziona

Chi si approccia al settore per la prima volta ne è probabilmente intimorito dalla sua apparente complessità.

In realtà, il trading online com’è illustrato qui , è tutt’altro che difficile se ci si affida alle guide e agli strumenti giusti. Il trading online è concretamente una delle modalità di investimento del denaro, finalizzato al potenziale accrescimento del proprio patrimonio attraverso l’acquisto e la vendita in maniera speculativa di prodotti finanziari, come azioni, valute (forex), materie prime, ecc.

Per cominciare a fare trading è necessario:

Scegliere una piattaforma su cui operare. Scegliere gli asset su cui investire. Studiare e formarsi bene.

Con il trading online si guadagna davvero o è una truffa?

La diffusione di notizie in merito alle truffe nel mondo del trading online ha fatto storcere il naso a molti, alimentando il dubbio sulla legalità del sistema e, soprattutto, sulla possibilità di ottenere reali guadagni.

Risulta quindi fondamentale sfatare subito il mito per il quale il trading è da considerarsi un’attività illegale e truffaldina. Le truffe nel web, ma non solo, investono qualsiasi settore ed è possibile evitarle adottando alcuni accorgimenti. Nel trading, in particolare, è consigliabile:

Affidarsi sempre a broker sicuri e regolamentati da licenze rilasciate da enti internazionali, come CONSOB e CySEC .

Diffidare da coloro che promettono guadagni troppo facili e in poco tempo . Non esistono miracoli, bisogna essere pazienti e razionali.

Studiare, formarsi bene e fare molta pratica. Il trading online non è un gioco basato sulla cieca fortuna, i potenziali guadagni sono dati dall’applicazione di strategie ben ponderate.

I rischi del trading online: come affrontarli

Oltre alle preoccupazioni generate dalle iniziali difficoltà tecniche e dal timore di imbattersi in truffe, è la paura del rischio di perdere i propri risparmi ad impietrire tantissimi potenziali traders. Una paura senza dubbio comprensibile ma facilmente superabile grazie ai giusti strumenti e all’esperienza.

Bisogna sempre tenere a mente che esistono degli investimenti più rischiosi di altri, ad esempio il forex è considerato uno degli asset con fattore di rischio più alto, ma proporzionalmente in grado di generare potenziali profitti più consistenti se affrontato nella giusta maniera.

Per aiutarli a superare questo ostacolo, molti broker mettono a disposizione degli utenti strumenti di supporto e formazione totalmente gratuiti, così da permettere ai traders di operare in tutta sicurezza e supportare i meno esperti che si approcciano al trading per le prime volte.

La piattaforma 24Option, ad esempio, ha introdotto il servizio di segnali di trading, grazie al quale un team di esperti trader fornisce giornalmente suggerimenti e consigli di investimento che aiutano gli utenti ad elaborare strategie vincenti.

Il broker eToro è uno dei più apprezzati dai principianti soprattutto da quando ha sviluppato Social e Copy Trading, una sorta di social network all’interno della piattaforma stessa, dove gli utenti possono interagire tra di loro supportandosi a vicenda e, grazie al Copy Trading, copiare letteralmente le mosse dei traders esperti per garantirsi strategie vincenti e guadagni assicurati.

In questo modo, risulta più facile cominciare ad operare superando le paure legate ai rischi del trading online.