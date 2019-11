Sono aperte le preiscrizioni per il CORSO GRATUITO che si rivolge a giovani e adulti, non occupati o occupati, che vogliano AVVIARE UNA CARRIERA TECNICA nella salvaguardia del territorio attraverso sistemi e tecnologie topografiche innovative (a questo indirizzo).

Le iscrizioni scadono il 19 novembre 2019, il percorso formativo dura un anno e si articola su 800 ore, di cui 240 di stage in Italia presso aziende del territorio che operano nel settore e 40 ore di VIAGGIO STUDIO IN OLANDA gratuito per i partecipanti.

Saranno approfonditi aspetti di:

· Salvaguardia e difesa del territorio (VIA,VAS,PMA);

· Vulnerabilità e rischi ambientali;

· Concetti generali di geofisica, geodesia, rilevamento planimetrico e altimetrico, topografia, Suolo, sottosuolo e interazioni con le strutture

· Rilievo del territorio e dell’ambiente costruito;

· Tecniche di rilevamento a distanza;

· Tecniche di analisi;

· Gestione integrata e rappresentazione dati;

· Sicurezza;

· Lingua inglese.

Durante il corso si utilizzeranno strumenti quali: DRONI, LASER SCANNER, LIVELLI DIGITALI, STAZIONI TOTALI, STRUMENTAZIONE GNSS.

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un Certificato di specializzazione tecnica superiore in “Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente”.

I partner del corso sono l’Istituto Tecnico Statale per Geometri C. Morigia con aggregato l’Istituto Tecnico Agrario Statale L. Perdisa, le imprese del territorio (C.M.C.F. di Faenza, C.M.C. di Ravenna, Surveying Systems s.r.l., Gama Castelli S.P.A., Fabbri Costruzioni srl, Techno s.r.l., ACMAR S.C.P.A., Studio Ingegner Luciani Emanuele), il Consorzio Formedil Emilia-Romagna, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna e l’Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Ingegneria.

La sede del corso sarà l’Istituto Scuola Provinciale Edili CPT di Ravenna, le lezioni saranno svolte da esperti del mondo del lavoro e dalle Università partner del progetto.

Il numero di partecipanti sarà al massimo di 20 e per accedere al corso ci sarà una selezione in ingresso con una prova scritta ed un colloquio individuale.

Per maggiori informazioni e iscrizioni:

Operazione Rif. PA 2019-12174/RER approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n.1323 del 29/07/2019, cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna

Istituto Scuola Provinciale Edili CPT di Ravenna

Referente: Valentina Cuffiani

Tel: 0544/456410 Fax: 0544/684362

E-mail: segreteria@ispercorsi.it; valentina@ispercorsi.it