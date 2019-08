Tutti pazzi per Amazon

Il colosso mondiale dell’e-commerce è l’oggetto del desiderio di ogni investitore del nuovo millennio: dagli inizi del XXI secolo, infatti, la compagnia di Jeff Bezos ha mostrato di avere tutte le carte in regola per scalare i vertici dell’economia mondiale.

Innovazione, lungimiranza e padronanza completa di un settore, quello delle tecnologie, sono i principi che hanno reso e che continuano a rendere Amazon un azienda da primato.

Se vi è qualcuno che, dopo la morte di Steve Jobs, è riuscito a raccoglierne completamente l’eredità imprenditoriale, quello è Bezos, incarnazione vivente del motto “be hungry, be foolish”.

Il segreto dietro il successo

Il segreto dietro il successo di Amazon si regge su una doppia attenzione: attenzione al cliente e attenzione al settore.

L’attenzione al cliente ha portato Amazon a fornire un’esperienza completa: con l’introduzione del servizio di abbonamento ad Amazon Prime, infatti, l’utente potrà accedere a tutta la gamma di offerte di Amazon. Lo sviluppo di queste offerte è tale da cercare di comprendere ogni aspetto della vita virtuale: dallo streaming di musica (Amazon Music), allo streaming di film e serie televisive (Amazon Movie), all’e-commerce, al servizio di cloud (Amazon Web Services) e ai servizi finanziari (Amazon ha infatti annunciato il lancio di propria carta di credito).

In tal modo il cliente Amazon si vede dinanzi un’offerta capace di rispecchiare ogni suo bisogno, con una qualità dei servizi che tutti abbiamo imparato ad amare.

L’attenzione al settore, invece, ha portato il colosso di Seattle a mettere in campo uno dei servizi di cloud computing tra i più efficaci al mondo, al quale si rivolgono sia privati che aziende. I settori di sviluppo e ricerca in area informatica e tecnologica, inoltre, lavorano incessantemente per mantenere l’offerta di Amazon assolutamente senza rivali: basti pensare ad Amazon Go!

Il primo supermercato al mondo senza casse è il laboratorio perfetto di una tecnologia innovativa che costringerà i concorrenti a far le corse per recuperare e che, invece, verrà messa a disposizione dei concorrenti più piccoli con un servizio di abbonamento.

Comprare azioni Amazon: un must

Non vi è più alcun analista che non consigli di acquistare le azioni Amazon: su 50 analisti consultati da Bloomberg, il 97% si è pronunciato per l’acquisto. Le azioni Amazon, infatti, puntano di raggiungere la quota 3000 entro la fine del 2020.

Se ciò dovesse accadere, il colosso di Seattle sarebbe la prima azienda a superare una capitalizzazione di mercato di 1,5 trilioni di dollari.

Anche gli animi più scettici si sono dovuti ricredere e correre ai ripari investendo nelle azioni della società dell’uomo più ricco del mondo: Warren Buffett, che fino al 2018 si ostinava a non acquistare azioni Amazon, l’anno successivo ammise pubblicamente i propri errori, esprimendo la sua stima per Bezos, e realizzando un investimento di oltre 900 milioni di dollari.

Le precisioni di crescita del titolo, che fanno capo ad un sentimento entusiasta da parte degli azionisti della società, continuano, nonostante le recenti oscillazioni, a fare di Amazon la compagnia con più raccomandazioni buy al mondo.

Come comprare azioni Amazon

Se vi state chiedendo come comprare azioni Amazon, la risposta è semplice: attraverso un broker certificato.

Comprare azioni Amazon è possibile grazie al trading online. Investire direttamente, infatti, comporterebbe avere a disposizione un capitale iniziale di notevole entità (si parla di milioni di euro, visto che una singola azione Amazon è quotata circa 1700 dollari).

Trovare un broker certificato e affidabile è il modo più sicuro per iniziare a fare trading su azioni Amazon partendo da piccole somme e ricavando, comunque, profitti notevoli se si riesce a pianificare una strategia efficace. Così facendo potrete partecipare anche voi della fortuna che attualmente sta baciando la società di Bezos.