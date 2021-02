Mercato Coperto: risotto di pesce o di valle? Ti consigliamo di provarli entrambi!

Risotto di pesce misto dell’Adriatico e carciofi croccanti

Un risotto speciale, pronto in pochi passi a casa tua, con la ricetta di Marco Cavallucci per il Mercato Coperto.

Nella nostra box per 2 persone troverai tutti gli ingredienti già pronti, con pochi semplici accorgimenti per un risotto fantastico.

E per accompagnare il risotto, il nostro baccalà cotto con solo latte emiliano-romagnolo di alta qualità, mantecato all’olio extravergine d’oliva di Brisighella, con pane al Riso Nerone bruschettato, per un antipasto speciale e unico

Insieme, il cestino dei nostri pani appena sfornati con lievito madre e a lunga lievitazione: ciabattina ai Ceci Germogliati, al Riso Nerone e ai 7 cereali.

Troverai la descrizione all’interno per preparare in pochi passi la tua cena.

€ 48,00 la nostra Box per 2 persone

I VINI IN ABBINAMENTO

Il nostro sommelier consiglia l’abbinamento con il vino Friulano 2018 Az. Russiz Superiore: si presenta giallo paglierino con sentori di fiori di mandorlo, camomilla e note vegetali, abbastanza persistente.

Oppure, se preferisci provare un vino naturale, prova il Masieri Bianco 2018 Angiolino Maule La Biancara, azienda storicamente naturale, vino da uve garganega, non filtrato, leggermente torbido con note agrumate e accenni minerali, media struttura.

La nostra box per due persone e una bottiglia di vino tra le proposte in abbinamento € 64,00

Risotto di Valle con Germano Reale

Quanti ricordi in questo risotto! Una ricetta antica con i profumi delle nostre valli.

La ricetta dello Chef Marco Cavallucci vi guiderà nella preparazione di un risotto perfetto.

E per accompagnare il risotto, uno speciale antipasto: il nostro patè di fegatini di pollo rigorosamente allevato a terra e antibiotic free con Pane Sciocco bruschettato sempre per due persone

Includeremo il cestino dei nostri pani appena sfornati con lievito madre: ciabattina ai ceci germogliati, al Riso Nerone, ai 7 cereali e grano macinato a pietra.

Troverai la descrizione all’interno per preparare in pochi passi la tua cena.

€ 48,00 la nostra Box per 2 persone

I VINI IN ABBINAMENTO

Il nostro sommelier consiglia l’abbinamento con il vino Spelt Montepulciano d’Abruzzo Riserva 2016 Az. La Valentina: si presenta rosso intenso, con note di china e frutta matura, corposo, tannico e persistente.

E se sei più avventuroso prova il Guiry 2018 Az. Mara, rosso biodinamico prodotto da uve 100% Sangiovese, affinamento in legno. Rosso rubino, sentori di lampone, more e amarene unito a sorprendenti note speziati atipiche per quest’uva, avvolgente ed elegante.

La nostra box per 2 persone e una bottiglia di vino tra le proposte in abbinamento € 67,00

Consegna gratuita a Ravenna Città e in tutti i comuni limitrofi

Tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.30

Prenota la tua box chiamando lo 0544 244611 o scrivendo a info@mcravenna.it