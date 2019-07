Verifica copertura ADSL e Fibra a Ravenna

Come effettuare la verifica della copertura della rete ADSL e Fibra Ottica a Ravenna: gli strumenti per trovare le offerte Internet migliori.

Chi fosse alla ricerca di nuove offerte per Internet a Ravenna, si starà chiedono quali siano i provider pronti a garantire le migliori performance possibili in termini di velocità di navigazione, streaming e download. La soluzione a questa esigenza è la verifica della copertura di rete fissa ADSL o Fibra.

Secondo gli ultimi dati del Ministero dello Sviluppo Economico (pubblicati a giugno 2019) il territorio italiano è coperto dalla rete a banda ultra larga per il 58%. In Emilia Romagna, solo il 48.9% degli edifici ha una connessione di almeno 30 Mbit/s in download e solo il 14,5% può vantare un accesso alla rete che vola oltre i 100 Mbps.

Nel territorio comunale di Ravenna e nella sua Provincia, le condizioni di copertura non sono migliori. La rete da almeno 30 Mbit/s era il 32,5% a inizio 2018 e si prevede arrivi al 50% entro fine 2019. Un salto importante si prevede nell’ambito delle connessioni fino a 1Giga e oltre: per fine anno, la connessione in fibra ottica arriverà al 36,5% di copertura, guadagnando oltre 29 punti percentuali in 12 mesi.

Non tutta la fibra è uguale

Anche grazie alle prese di posizione dell’AGCOM abbiamo imparato che c’è fibra e fibra. Quando si usa questo termine, infatti, si fa riferimento a diverse infrastrutture di connessione che garantiscono differenti risultati in termini di performance.

Rispetto al rame dell’ADSL, la fibra ottica offre diversi vantaggi a favore della qualità e dell’affidabilità della connessione. E, a differenza dell’ADSL in cui la connessione è completamente cablata in doppino di rame, la fibra ha più di una configurazione della rete:

FTTC/FTTS (Fiber To The Cabin o Fiber To The Street): i cavi in fibra ottica arrivano fino all’armadio in strada, per poi proseguire in rame fino al punto di accesso dell’utente. Velocità compresa tra i 30 Mbit/s e i 100 Mbit/s.

(Fiber To The Cabin o Fiber To The Street): i cavi in fibra ottica arrivano fino all’armadio in strada, per poi proseguire in rame fino al punto di accesso dell’utente. Velocità compresa tra i 30 Mbit/s e i 100 Mbit/s. FTTB (Fiber To The Building): la rete in fibra ottica arriva fino all’edificio e prosegue verso gli accessi dei condomini con il doppino di rame. Velocità minima 100 Mbit/s

(Fiber To The Building): la rete in fibra ottica arriva fino all’edificio e prosegue verso gli accessi dei condomini con il doppino di rame. Velocità minima 100 Mbit/s FTTH (Fiber To The Home): la fibra arriva direttamente a casa dell’utente, garantendo il massimo delle performance di fruizione del web. Velocità da 100 Mbit/s.

Come effettuare la verifica della copertura a Ravenna

Per sapere quali sono i provider che offrono i loro servizi di connessione nel ravennate, è possibile procedere in diversi modi. Il primo e più intuitivo è quello di valutare le offerte proposte dai singoli operatori (TIM, Wind, Vodafone, Fastweb, Tiscali…) e verificarne la copertura all’indirizzo d’interesse singolarmente sul sito del provider. Si tratta di una procedura che richiede una raccolta d’informazioni e un po’ di pazienza nell’avviare i diversi test messi a disposizione dagli operatori.

La seconda strada è sicuramente meno faticosa e richiede solo qualche click per poter ottenere una verifica copertura multi-operatore sulla strada della città di Ravenna o di un Comune della provincia per il quale attivare l’utenza o cambiare fornitore.

Dove trovare la verifica copertura multi-operatore online

Cercando nel web non è difficile trovare strumenti che permettano di effettuare la verifica della copertura in modo gratuito. È importante, tuttavia, per evitare perdite di tempo, che ci si affidi a uno strumento aggiornato. La verifica copertura di Compara Semplice, ad esempio, è divenuto un punto di riferimento utilizzato dai consumatori e dai tecnici del settore per testare la reale copertura delle reti dei provider in Italia. Per effettuare il test basta inserire pochi dati relativi all’indirizzo dell’utenza e, in breve tempo, vengono restituiti i dati relativi ai principali provider operanti in Italia e le offerte aggiornate realmente attivabili al civico di Ravenna segnalato