Viaggiare negli Stati Uniti: ecco come effettuare la domanda di ESTA

Chiunque desideri recarsi negli Stati Uniti è obbligato a seguire una procedura relativamente complessa che consiste nell’ottenere il visto turistico ESTA. Si tratta di un’autorizzazione che, a differenza dei classici visti per il passaporto, non consiste in un timbro o in un documento, ma in un prodotto digitale.

La domanda di ESTA per gli USA deve quindi essere effettuata in tempo utile, prima di partire, e sostituisce a tutti gli effetti il visto turistico. Si tratta di una procedura che ha permesso di velocizzare notevolmente i tempi: infatti, in passato, un viaggio negli Stati Uniti significava un’incognita, soprattutto per quanto riguardava l’ottenimento del visto. Oggi, grazie a questa innovazione messa a disposizione dal governo statunitense, il sistema elettronico permette di ridurre i tempi per i viaggiatori e di facilitare gli enti governativi a monitorare l’immigrazione all’interno degli Stati Uniti.

La procedura di richiesta per l’ESTA avviene direttamente e totalmente online, semplicemente compilando un modulo, senza alcuna necessità di recarsi presso gli uffici preposti e presentare carte e documenti. Occorre però considerare un elemento molto importante: l’autorizzazione ESTA riguarda esclusivamente i viaggi effettuati per finalità turistiche o per fare visita a famigliari e amici: qualsiasi altro motivo, come un periodo di studio o di lavoro, richiede la presenza di un visto tradizionale con relativa giustificazione della richiesta.

Tuttavia, per un viaggio di piacere o per andare a trovare la famiglia, l’ESTA costituisce senza dubbio un sistema molto più rapido per ottenere l’autorizzazione e organizzare tranquillamente il proprio viaggio: infatti, se la domanda va a buon fine, in genere si ottiene l’autorizzazione entro un massimo di 72 ore.

Quando si può richiedere l’ESTA online per recarsi negli USA

Prima di tutto, è bene tenere conto, come si è detto, che l’ESTA vale solamente per i viaggi di piacere, mentre per lavoro o per studio è necessario ottenere un visto specifico, in base al tipo di attività da svolgere e al periodo di soggiorno. È inoltre necessario verificare se il proprio paese di residenza abbia aderito alle procedure ESTA e, in ogni caso, qualora l’intenzione fosse quella di fermarsi negli Stati Uniti per un periodo superiore ai tre mesi, è comunque necessario ricorrere ad un visto classico.

Come avviene la procedura di richiesta dell’ESTA online

La richiesta di ESTA per gli Stati Uniti tramite procedura online non richiede alcuna giustificazione. È sufficiente compilare un modulo disponibile su diversi siti online dedicati, anche in lingua italiana, rispondendo ad una serie di domande piuttosto semplici. Le informazioni da trasmettere riguardano i dati personali e i recapiti, la situazione famigliare e professionale, e il numero del passaporto elettronico.

In una seconda parte del modulo vengono richieste ulteriori informazioni che riguardano i viaggi effettuati in precedenza, lo stato di salute e la situazione giudiziaria personale.

Una volta inviato il modulo, con relativo pagamento di un contributo, la risposta verrà comunicata via email entro un tempo massimo di 72 ore, anche se molto spesso avviene in tempi più brevi. In caso di risposta positiva, non occorre fare altro: il visto infatti consiste in un elemento digitale associato al proprio passaporto.