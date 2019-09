Villanova di Ravenna in Festa 2019

Dal 19 al 22 settembre a Villanova di Ravenna, il Comitato Cittadino e la Parrocchia S. Giovanni Apostolo Evangelista, con il Patrocinio del Comune di Ravenna, organizzano la Festa paesana. Di seguito il programma.

Giovedì 19 settembre

Ore 17.00 Intitolazione della sala parrocchiale a Don Giuseppe Ronchi / a seguire aperitivo

Ore 18.30 Messa

Ore 19.00 Apertura stand gastronomico

Ore 19:00 Pesca dei fiori

Ore 19:00 Passeggiata non agonistica notturna in mountain bike

Ore 21:30 All’interno della chiesa Concerto dell’associazione musicale “Intercity Gospel”

Venerdì 20 settembre

Ore 19:00 Apertura stand gastronomico

Ore 19:00 Pesca dei fiori

Ore 19,15 Podistica in collaborazione con l’Atletica Mameli 1° Memorial “Zanzani Mauro e Fabbri Mario”

Ore 21:00 La compagnia teatrale “Cvi de magazén” di Sant’Antonio (Ra) presenta “Sel e pevar” commedia in 3 atti di A. Pitteri

Sabato 21 settembre

Ore 15:00 Pesca dei fiori

Ore 15:30 Stand informativo Esercito, Stand informativo della Croce Rossa e Stand informativo della protezione civile Mistral (via Balbi)

Ore 15:30 Spettacolo per bambini “Il mago Paul Matheu” Magic show

Ore 17:30 Messa

Ore 18:00 Processione

Ore 19:00 Apertura stand gastronomico

Ore 21:00 Serata Musicale gruppo rock Entire

Domenica 22 settembre

Ore 11.00 Palazzo Comunale di Ravenna, Gemellaggio tra Casali di Ussita e Villanova di Ravenna

Ore 11:00 Messa

Ore 15:00 Pesca dei fiori

Ore 15:00 Mercatino dei ragazzi

Ore 15:30 Stand informativo Esercito, Stand informativo della Croce Rossa e Stand informativo della protezione civile MISTRAL (via Balbi)

Ore 16.00 Torneo di Calcetto (via Balbi)

Ore 16.00 La Catena Magica spettacolo di danza moderna e hip-hop

Ore 18:00 saluto dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale (aperitivo offerto alla cittadinanza dal Comitato Organizzatore)

Ore 19:00 Apertura stand gastronomico

Ore 20:45 Parole e Musica, versi della Divina Commedia, poesie del poeta pastore Renato Marziali, stornelli del duo marchigiano di Casali di Ussita, intermezzi musicali di Gabriele e Milva

Ore 22:45 Estrazione della lotteria

Durante la festa presso la Ex Scuola Elementare Esposizione di Opere in ferro di Daniele Amadei, Manufatti in legno di Ettore Scaglioni, Esposizione Auto d’Epoca di Sergio Malpassi. Sono previste inoltre bancarelle, banchetti, pesca parrocchiale, lotteria con ricchi premi.

Ogni sera lo stand gastronomico apre alle 19 con specialità romagnole: cappelletti al ragù e tagliolini gamberi e zucchine, strozzapreti alla trevigiana, fritto misto di pesce, grigliata di carne mista, castrato, coscia di pollo, salsiccia con piadina, patate fritte, pomodori gratinati e ciambella. Tutte le sere bomboloni caldi.

La festa si svolgerà al coperto.

Info & contatti: e-mail: villanovadiravenna@gmail.com / sito web:www.comitatocittadinovillanovadiravenna.it