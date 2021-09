Vodafone One Number: sinergia operativa tra Apple Watch e iPhone

Eseguendo l’attivazione del servizio Vodafone One Number si possono ricevere chiamate e notifiche comodamente sul proprio Apple Watch anche quando l’iPhone non è nei paraggi. Il servizio ti permette infatti di duplicare il tuo numero di telefono su una SIM virtuale legata allo smartwatch. In questo modo puoi usare tutte le opzioni di Apple Watch e di iPhone ovunque ti trovi.

Funzioni e attivazione del servizio Vodafone OneNumber

Il servizio Vodafone OneNumber è stato concepito per permettere di utilizzare le funzioni di connettività del proprio Apple Watch anche quando l’iPhone non è nelle vicinanze. Chi ha un iPhone e un Apple Watch può collegare i due device e prendere visione delle notifiche o prendere chiamate direttamente sullo smartwatch. Un modo pratico e altamente tecnologico per impiegare funzioni che elevano l’operatività dei propri strumenti tecnologici a disposizione

Per usare un sistema a regola d’arte è necessario determinare il legame associativo tra due dispositivi tramite un collegamento Bluetooth. Questo vuol dire che è necessario che smartphone e smartwatch siano connessi e in vicinanza, indicativamente a una distanza massima di circa 10 metri. Vodafone OneNumber rimuove questo intoppo e ti consente di poter gestire le notifiche, impiegare l’assistente virtuale Siri e ricevere telefonate anche se non hai il telefono a portata di mano.

Tutto ciò è diventa realtà ricorrendo a una SIM virtuale che è associata all’Apple Watch e che replica il numero di telefono e l’offerta attiva sul tuo iPhone.

Il servizio OneNumber è l’ideale per gli sportivi che vogliono uscire ad allenarsi senza dover portare il telefono al seguito. Persino per chi vuole effettuare una passeggiata all’aria aperta o andare a fare shopping, evitando di avere con sé la borsa o il marsupio. Grazie a OneNumber tutti i principali servizi dell’iPhone sono accessibili anche dallo smartwatch: puoi ascoltare i tuoi brani preferiti con Apple Music, ricevere messaggi, fare telefonate e pagare con Apple Pay.

Il servizio è aperto a tutti i clienti Vodafone che hanno un contratto ricaricabile o in abbonamento. È necessario avere un modello di iPhone 6S o successivo e con sistema operativo aggiornato a iOS 13 o una versione successiva.

Selezione e configurazione

L’attivazione è semplice e gratuita. Se sei già un cliente Vodafone basterà accedere all’area Fai da te o all’app MyVodafone, acquistare il servizio e associare lo smartwatch allo smartphone. Se invece non usufruisci dei servizi Vodafone, seleziona il modello di Apple Watch, configura il collegamento con l’iPhone,scegli l’offerta adatta alle tue esigenze e goditi la comodità di poter usare le principali funzioni dello smartphone anche quando è distante. Inoltre si può gestire una marea di applicazioni grazie alla sua tecnologia all’avanguardia.

Se desideri parlare senza limiti, sottoscrivi una delle offerte Infinito oppure, se sei già con Vodafone anche su linea fissa, scegli l’offerta integrata Family +.

Dopo la richiesta di attivazione del servizio, devi attendere l’arrivo dell’SMS di conferma . Una volta ricevuto l’SMS e aver verificato che sia tutto correttamente configurato sull’applicazione Watch dello smartphone, potrai da subito iniziare a usare le varie funzionalità dell’iPhone sull’Apple Watch.