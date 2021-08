Vodafone si rialza e vola con il G5 (ma non solo)

Vodafone riprende quota e tira il fiato sui numeri negativi che l’hanno attanagliata in quest’ ultimo periodo. La situazione di uno dei più importanti e conosciuti gestori telefonici italiani, già nel 2020, non è stata per nulla brillante: i dati in calo hanno rispecchiato un momento di difficoltà importante, con una perdita non indifferente. Anche per colpa dei numerosi clienti che hanno deciso di abbandonarla sia come linea telefonica fissa, che mobile; tanto che al 30 giugno appena passato, la società telefonica ha registrato una perdita pari a 1,2 miliardi di euro per un 6,5% del totale.

Colpa solo dei clienti? Sicuramente no: di certo una zampata l’ha messa la pandemia mondiale da Covid 19 con i diversi lockdown, ma hanno influenzato tanto anche gli avanzamenti di altri gestori telefonici low profile come Iliad o HO. Questi ultimi hanno ridotto notevolmente l’interesse verso le proposte di Vodafone.

Il 2021 l’anno della ripresa

Dopo tutti questi mesi di down, si registra finalmente una lenta ripresa grazie a diversi fattori. Performance sempre più efficienti grazie alla banda larga e alla tecnologia 5G Vodafone e, non in secondo piano, il supporto che il roaming internazionale ha ricominciato a dare. Grazie all’allentamento delle misure pandemiche, le persone hanno ricominciato a muoversi, riutilizzando i dati fuori regione: rispetto al 2020 la crescita dei ricavi da quest’ultimo servizio, si attesta intorno al 56%.

I nuovi utenti hanno sottolineato l’importanza e la maggiore affidabilità della copertura G5, ma anche dei servizi offerti a loro dedicati, davvero interessanti. In Italia i Comuni che hanno copertura della rete FWA sono più di 5.500, mente la rete 5G copre già 25 città, una crescita che è solo all’inizio.

Da citare Vodafone Open, il servizio di prova gratuita dei servizi offerti, e GameNow la piattaforma dedicata al cloud gaming per gli utenti 5G, che hanno stimolato il passaggio in Vodafone.

Anche la scelta green della società di utilizzare solo energia proveniente da fonti rinnovabili, seppur meno sponsorizzata, ha influito sulle scelte dei consumatori.

La risalita in numeri

Nel primo trimestre di quest’anno, i nuovi clienti hanno raggiunto i 3 milioni con un aumento percentuale rispetto allo scorso anno dell’1,5%. Non solo mobile però: in questi numeri ci sono anche gli utenti di rete fissa ad alta velocità, scelta in primis per lo smart working e la didattica a distanza, con la paura che a settembre si ricominci. Tante le persone che si sono ritrovate in difficoltà nella gestione delle attività quotidiane senza una rete precisa, puntuale e soprattutto in grado di sostenere tutti i device attaccati insieme per diverse ore al giorno.

Nel secondo trimestre focus on sui viaggi: grazie al roaming degli stranieri nel nostro paese, i ricavi sono saliti e arrivano a 1.076 miliardi. Rispetto al calo dello scorso anno che si è attestato al 7,8%, si parla di un calo globale del 3,6%, portando così la situazione a un risultato positivo, nonostante il meno davanti.

La ripresa, visti i dati condivisi, è decisamente evidente e positiva. Soprattutto nei ricavi per servizi dove si concretizza a 9,3 miliardi di euro per un 3,3%, sia nell’ambito business che in quello consumer.