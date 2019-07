Cna Cervia: “Imprenditori pronti ad accogliere i turisti”

“Come CNA esprimiamo un sentito ringraziamento a tutti i tecnici, agli Uffici comunali, ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, ai volontari della Protezione civile che si sono prodigati con professionalità a risolvere l’emergenza in poche ore e rendere la nostra località di nuovo pronta a accogliere i turisti e far vivere l’estate” – sottolinea Sauro Bernabei, presidente della CNA di Cervia.

Nei prossimi giorni partono le iniziative organizzate dalla CNA presso gli stabilimenti balneari associati, nell’ambito del progetto “Star bene in Romagna”. La spiaggia diventa il palcoscenico per realizzare il connubio fra mare e entroterra dove gli artigiani possono contribuire con i propri prodotti a creare esperienze per i turisti, nell’ottica di un divertimento sano e della promozione della “destinazione Romagna”.

Si potranno degustare i prodotti artigianali della tradizione dalle marmellate, al miele, dai formaggi freschi e stagionati agli insaccati, dalle birre artigianali ai dolci secchi della tradizione fino ad arrivare agli acerbi, i caratteristici biscotti al sale di Cervia che riproducono i cumuli di sale. Il tutto sarà allietato da laboratori, spettacoli di artisti di strada, musica.

Il progetto “Star Bene in Romagna” è realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Ravenna e di Assicoop Romagna Futura Unipol Sai.