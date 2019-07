Concessioni balneari. Fiba-Confesercenti e Sib-Confcommercio: “procedere velocemente all’applicazione”

“La questione dell’immediata applicazione dell’estensione di durata delle concessioni degli imprenditori balneari è assolutamente dirimente per l’intera categoria – dichiarano Maurizio Rustignoli e Simone Battistoni, Presidenti di Fiba-Confesercenti e Sib-Confcommercio Emilia Romagna, in merito all’applicazione immediata dell’estensione di durata delle concessioni demaniali marittime -. Siamo certi che gli uffici territoriali del Demanio abbiano tutte le condizioni di legge per procedere velocemente al riconoscimento di quanto sancito dall’ultima legge di bilancio in tema di estensione delle concessioni al 1-1-2034″.

“La conferma viene dai nostri uffici legali e non c’è ragione giuridica perchè alcuni funzionari non procedano all’applicazione di quanto stabilito chiaramente dalle norme – sottolineano -. L’estensione della durata delle concessioni è stabilita già per legge e agli uffici preposti alle funzioni amministrative è stato semplicemente chiesto di apporre un visto sulle attuali concessioni demaniali”.

Rustignoli e Battistoni condividono quanto affermato dall’Assessore regionale Corsini in tema di sollecitazione al governo ad elaborare in tempi brevi una legge di riordino dell’intero settore ma, al contempo, chiedono che analoghe azioni vengano riservate ad alcuni funzionari territoriali “che si sono mostrati finora poco celeri nell’elaborazione delle pratiche amministrative”.

Fiba-Confesercenti e Sib-Confcommercio Emilia Romagna proseguono nel monitoraggio delle situazioni dei vari uffici demaniali territoriali nella speranza che ci si uniformi su tutto il territorio regionale.

“Siamo disponibili a fornire il nostro supporto perchè finalmente si arrivi in tempi brevi a restituire la giusta serenità ad un settore turistico così strategico per l’intera economia regionale, anche in una stagione ad andamento altalenante come quella attuale” – concludono i due presidenti.