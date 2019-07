La soddisfazione di Confesercenti per i fondi anticipati dalla Regione ai bagnini di Cervia e Milano Marittima

Soddisfazione per l’annuncio da parte della Regione E.R. dello stanziamento del primo mezzo milione di euro destinato agli operatori balneari ed economici di Milano Marittima danneggiati dalla tromba d’aria dello scorso 10 luglio, è stata espressa dal vicepresidente dell’Ente Bilaterale Emilia Romagna (E.B.T.- E.R.) Giacomo Raisi e dalla presidente provinciale della Confesercenti di Ravenna Monica Ciarapica.

“La Regione, ancora una volta, in modo concreto, con l’intervento del presidente Bonaccini e dell’assessore Corsini – afferma Ciarapica – si è fatta immediatamente carico della necessità di aiutare le imprese colpite da questo evento atmosferico eccezionale. Ora, il lavoro che faremo anche come Associazione sarà quello, da una parte di aiutare le imprese che hanno subìto danni nel richiedere i contributi adeguati, dall’altra lavoreremo in una piattaforma che coinvolga tutta la città nell’individuare un progetto che risollevi la pineta e la riporti in un percorso medio-lungo a diventare come e meglio di prima”.

“Accogliamo con soddisfazione la scelta della Regione di anticipare i fondi nazionali destinati a coloro che sono stati colpiti dal maltempo – afferma Raisi -. Noi faremo la nostra parte coinvolgendo il Comitato esecutivo dell’Ente bilaterale e le parti sociali affinché i lavoratori e le imprese colpite possano beneficiare al più presto di risarcimenti adeguati”.