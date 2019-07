Lugo, continuano i Mercoledì sotto le stelle con “Diavoli della Frusta”, spettacoli ed incontro su sicurezza stradale

Sport, musica e spettacoli mercoledì 17 luglio, nel nuovo appuntamento con i Mercoledì sotto le stelle nel centro storico di Lugo, a partire dalle 20.30.

Davanti al monumento di Baracca ci sarà lo spettacolo dei Diavoli della Frusta. Sotto al Pavaglioneancora musica e shopping con negozi aperti e arte. Per l’occasione sarà possibile visitare sotto le logge la mostra di Tattoo The Max e Roberto Cornacchia. Inoltre, l’Angolo dei desideri – Casa del caffè proporrà una degustazione. Via Baraccasarà ancora dedicata al mercatino dei bambini, ma non solo.

Nella zona pedonale si potrà fare aperitivo oppure cenare sotto le stelle da Gingerino Caffè – Brasserie e assaggiare i cappelletti freschi della Bottega Antichi Sapori. Si prosegue con la musica dell’Acoustic Duo con Agata Leanza e Mirko Guerra. Spazio anche all’animazione per bambini con il clown Bebo e truccabimbi. Inoltre, il museo Baracca sarà aperto dalle 20.30 alle 23.30 con ingresso gratuito e sarà possibile visitare la mostra “I nostri avi al Museo Baracca”.

Alle 21 Pedale Bianconero propone davanti al Museo l’incontro “Pedala…sicuro!” rivolto a ciclisti, utilizzatori di bici di ogni tipo e utenti della strada su comportamenti, rispetto e nuove norme. Interverranno esperti del settore come la comandante della Polizia locale della Bassa Romagna Paola Neri, Alvaro Vanni di Avis Faenza, Silvano Antonelli di Progetto Scorta, Andrea Succi, la giornalista Sabrina Sgalaberna e tanti altri.

In largo Calderonisaranno presenti le danze di società di tradizione europea ottocentesca a cura del Società di Danza – Circolo di Romagna con “Quadri di danza ottocentesca”. Per festeggiare il secondo compleanno del gruppo “i giovani dell’Avis Provinciale di Ravenna”, Avis Lugo promuove la serata con Truck-bus Food Avis. Piazza Cavoursarà dedicata alla musica con il piano bar offerto dal Caffè del Teatro. Via Codazzisarà animata da tante bancarelle e da Mani in Pasta con tavoli all’aperto. Non mancherà lo sport, concentrato in piazza Trisi,con esibizioni e dimostrazioni da parte delle associazioni sportive locali.

In largo della Repubblica saranno presenti le associazioni del volontariato locale, gli scacchi con il Circolo scacchistico lughese e l’area food. Presenti anche il Sax Pub, che propone tavoli all’aperto, e Pasticceria Bar Tazza D’Oro, che dalle 22.30 sfornerà bomboloni caldi. Corso Garibaldisarà animata da bancarelle per tutti i gusti. Inoltre, Gallamini Fiori ospiterà Il Boario cafè & Bistrot con assaggi di vini e padine, mentre Danibi Abbigliamento, in collaborazione con Toelettatura Dolci Coccole di Manara Giulia, trasformerà le sue clienti in modelle per la sfilata a sei zampe “You&Me”: in passerella assieme alle modelle ci saranno i loro cuccioli in abiti coordinati. Per l’occasione sarà presente anche il cane “Giulio Ciccione”.

Per ulteriori informazioni, consultare i siti www.comune.lugo.ra.it,www.vivilugo.it, e www.animalugo.it. I Mercoledì sotto le stelle sono organizzati dal Comune di Lugo in collaborazione con i commercianti e gli artigiani del Consorzio AnimaLugo e le associazioni economiche Cna, Confartigianato, Confesercenti e Confcommercio-Ascom.