Giorgio Guberti nominato presidente della Camera di commercio di Ravenna

Giorgio Guberti, vice presidente della Camera di commercio di Ravenna dal 16 settembre del 2013, è il nuovo presidente dell’ente camerale ravennate.

E’ stato nominato all’unanimità dal Consiglio camerale nella seduta del 18 luglio, dopo che Natalino Gigante aveva lasciato l’incarico lo scorso 19 giugno, con il compito di portare a termine l’attuale mandato guidando l’ente nel percorso, ancora non chiaro, della riforma del sistema camerale.

Laureato in giurisprudenza, giornalista pubblicista, lavora in Confcommercio Ravenna dal 1987 ricoprendo dal 1996 il ruolo di direttore Confcommercio Ravenna e dal 2002 di Confcommercio provincia di Ravenna.

“Nell’impegno, più generale, a portare a termine gli obiettivi e le linee strategiche che questo Consiglio ha delineato come programma di mandato e che riguardano tutti i settori economici, dall’agricoltura all’artigianato, dal commercio all’industria, dai servizi alla cooperazione, il mio intento sarà quello di porre in primo piano l’economia reale, le imprese, confermando il ruolo della Camera quale centro propulsivo di sviluppo economico e sociale – sottolinea Guberti nel suo discorso di insediamento – La Camera deve essere il luogo naturale di confronto e interazione tra le istituzioni sui temi economici e sulle strategie di sviluppo, dando massimo rilievo al patrimonio di dati e informazioni economiche che possiede, fondamentali per una programmazione delle politiche pubbliche coerente con le esigenze del territorio e per operare a tutela della legalità”.

Tra gli asset strategici citati dal neo presidente in primis il tema delle infrastrutture e dei collegamenti, l’internazionalizzazione delle imprese e il turismo.



Il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, si è congratulato pubblicamente con Guberti, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Le mie più sincere congratulazioni a Giorgio Guberti per la sua nomina a presidente alla Camera di commercio di Ravenna.

Sono certo che il dottor Guberti saprà guidare con competenza, professionalità e impegno l’Ente camerale ravennate, punto di riferimento importante e propulsivo del sistema economico e sociale della nostra provincia, da sempre al fianco delle imprese e delle amministrazioni per il bene e lo sviluppo del territorio.

A Giorgio vanno i miei migliori auguri per un proficuo e positivo lavoro a servizio della nostra comunità”.